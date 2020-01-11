Новым главой Ооновского фонда демографии - ЮНФПА в Узбекистане стал Ю Ю

10:35 13.01.2020

Новым главой Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Узбекистане стал Ю Ю, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"8 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял нового главу представительства ЮНФПА Ю Ю, который передал письмо заместителя генерального секретаря ООН и исполнительного директора ЮНФПА Наталии Канем о своем назначении в Узбекистан", - сообщается в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД).



Как отмечается, стороны подтвердили заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества и повышении эффективности реализации совместных проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития.

На встрече также рассмотрены практические вопросы, связанные с проведением при содействии ЮНФПА в 2022 году в Узбекистане переписи населения.