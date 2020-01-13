Самовлюбленность Трампа – проблема не только для Америки, - Н.Бобкин

11:24 13.01.2020

Как ограничить Соединенные Штаты в действиях, которые ставят мир на грань большой войны

Президент Трамп, дав приказ об убийстве генерала Касема Сулеймани, совершил безрассудный акт войны. США и Иран пока воздерживаются от эскалации, но вероятность просчетов в разгорающемся конфликте остается большой.

В мире почувствовали облегчение от того, что иранские ракетные удары по двум базам США в Ираке оказались скорее символическим актом, чем попыткой немедленно отомстить за убийство Сулеймани. Многое указывает на то, что командование КСИР спланировало эту операцию так, чтобы избежать гибели американских военнослужащих. Рядом были другие американские объекты, которые оказались бы более уязвимыми, пожелай Иран нанести разрушительный удар.



Действуя именно так, Тегеран сигнализировал о своем желании ослабить конфронтацию, но вряд ли отступил – риторика и политика Трампа исключают для Исламской Республики возможность отступления.

Свое выступление после иранской ракетной атаки президент США начал с того, что Тегерану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. Однако одно из самых успешных соглашений о нераспространении было сорвано администрацией того же Трампа. И если сейчас разработка Ираном ядерного оружия становится реальной, то виноват в этом американский президент.



Выступая, Трамп повторил все старые тезисы Вашингтона: Иран – ведущий спонсор мирового терроризма; Иран разжигает войны и подрывает правительства; Иран несет ответственность за гибель американцев в Ираке и в других местах. Все эти обвинения являются либо полуправдой, либо ложью. Между тем Трамп устроил хаос в иранской экономике, саботировал СВПД, поставил всех на грань войны своей политикой "максимального давления" на Иран. Убийство генерала Касема Сулеймани – тоже элемент "максимального давления" по Трампу.



На закрытом брифинге членов президентской команды по национальной безопасности им был задан вопрос о том, предпримут ли они когда-либо удар по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Госсекретарь, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов, отказавшись ответить на вопрос, ничего в опровержение подобной возможности не сказали, и это говорит о том, что Трамп удалил от себя политиков и военных, способных удерживать его от действий, подобных убийству Сулеймани.



Что услышала общественность от Трампа после нанесения удара по кортежу Сулеймани в Багдадском аэропорту? "Все хорошо". "На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире". "Американские вооруженные силы были полностью перестроены при моей администрации на сумму 2,5 триллиона долларов. Вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо прежде". И это – в разгар кризиса!



Во-первых, Трамп добился того, что, несмотря на серьезные политические разногласия внутри Ирана, практически все крупные государственные деятели от реформистов до сторонников жесткой линии теперь сплотились. Впервые в истории Исламской Республики иранцы подняли над своими мечетями красный флаг мести. Сторонники жесткой линии, выступавшие против ядерного соглашения, теперь имеют основания требовать вернуть страну на путь разработки ядерного оружия. Изменились настроения иранской общественности, произошел резкий крен в сторону антиамериканизма.



Во-вторых, американцы за границей оказались в ситуации гораздо меньшей безопасности. У КСИР и его спецназа "Кодс", во главе которого стал новый командующий, остаются все возможности проводить специальные операции за пределами территории Ирана. Новые выступления против американских войск в Ираке практически гарантированы, в Сирии иранцы не сократят свое военное участие, в Йемене не откажутся от поддержки хуситов, в Ливане позиции партии "Хезболла" не станут слабее. Трамп лишь разжег пламя антиамериканизма.

В-третьих, ответственность за создание кризиса вокруг Ирана несет не только президент, но и Конгресс США, который согласился в апреле 2019 года с решением Белого дома объявить КСИР международной террористической организацией. Юридически невозможно определить одну часть национальных вооруженных сил как международную террористическую организацию, не распространяя этот термин на все силовые ведомства Ирана. Критика Трампа со стороны демократов, которые, как могут, ведут борьбу за кресло в Белом доме, ничего не меняет. Одному их кандидатов от Демократической партии Джо Байдену можно напомнить о его голосовании как сенатора в 2002 году за военную операцию против Ирака. За этим голосованием последовали американское вторжение и оккупация Ирака. Сегодня обстановка на Ближнем Востоке формируется решениями тех лет, принятыми в Вашингтоне.

9 января палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия президента Трампа по использованию вооруженных сил против Ирана без разрешения законодателей. Резолюция не имеет обязательной силы, но проблема в другом – как при этом или другом президенте ограничить "уходящую сверхдержаву" в действиях, которые ставят мир на грань большой войны.



Николай Бобкин

13.01.2020