 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.01.2020
13:36  Как царский подполковник Добрынин возглавлял Коневодство Советского Туркестана (архивные тайны)
13:22  Узбекистан намерен вернуть ценности из виллы Гульнары Каримовой в Женеве. Динара К - зарывай глубже!
13:17  Ни "Бэ" ни "Мэ"... Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов
12:59  Временным президентом Абхазии второй раз в жизни стал Валерий Бганба
12:16  Сразу на 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане
11:38  Парламент Узбекистана "помолодел", в нем больше женщин. Что это меняет? - Б.Панниер
11:24  Самовлюбленность Трампа – проблема не только для Америки, - Н.Бобкин

10:35  Новым главой Ооновского фонда демографии - ЮНФПА в Узбекистане стал Ю Ю
10:30  Известную шахидку "Амину Окуеву" прикончили под Киевом сами же укр-нацики... Банально, исполнили заказ
10:12  Вскрылись глубинные причины иранского бунта. Сходства и различия страны с поздним СССР, - М.Ростовский
09:22  Ливийпульская четверка. В Москве ждут представителей обеих сторон ливийского конфликта
09:18  Вооруженные силы Киргизии надо перевести в Ош. Просьба жителей приграничных районов, - 24.kg
09:15  Большой Ближний Восток в перспективе Китая, - А.Ганжа
08:32  Globаl Times: какие сложности ждут КНР в 2020-е годы?
01:51  Трамп нашел иракские деньги. Багдад заставят купить американские базы, - А.Комраков
01:14  Черная полоса: почему нефть больше не зависит от войн и революций, - Дм.Мигунов
01:13  На ливийском фронте грядут перемены: триполийская кампания Эрдогана
00:48  Иранцы требуют отставки аятоллы Хаменеи, - И.Субботин
00:46  Дуэт держав. Что мешает российско-турецкой антанте в Ливии, - М.Беленькая
00:44  Враги или союзники. Смогут ли Россия и Турция возглавить мирный процесс в Ливии, - К.Жаров
00:37  Выборы на разрыв. Есть ли у Трампа шанс переизбраться? - Иван Лебедев
Воскресенье, 12.01.2020
23:30  Шэньчжэнь. Россиянка Александрова не дала казахстанке Рыбакиной выиграть первый теннисный турнир WTA
22:50  "Ищу спутницу для полета на Луну": Японский миллиардер объявил конкурс на космическое путешествие с ним
22:33  Прощай, Рауль! Абхазского президента Хаджимбу все-таки свергли (первым в этом году)
20:59  "Утомленные солнцем-3". Из окна хазы внучка Никиты Михалкова выпала голая фотомодель Пунтус, которая ничего не помнит
18:26  Пьяненькую рос-кино-лесбо-диву Ренату Литвинову задавила машина в день ее рождения. Судьба...
18:25  Почему в Казахстане резко усилились антикитайские настроения
15:47  Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing
15:23  О безжалостный новый старый мир. Нас ожидает постчеловечество? - Д.Евстафьев
15:12  Ликвидирован курбаши северо-афганских джихадистов Махибулла
14:40  Пенсионная реформа отложена. Победа протеста во Франции, - Э.Лимонов
14:37  Война Миров. Убийство Касема Сулеймани, - В.Юрицын
14:35  Великий Абай был восточным поэтом, хакимом и алимом, возможно и муджтахидом, - Н.Нуртазина
09:52  Вошел в роль. Амер-актер Х.Феникс ("Джокер") арестован во время акции протеста в Вашингтоне
09:19  Титул "Лидер нации" не может быть передан по наследству, - лидер тадж-партии ПЭРТ О.Бобоев
09:12  О кипчаках Кокандского ханства и их разгроме Худояр-ханом (история), - Е.Марков
09:05  Экстремисты-салафиты похищали людей в Мангистау - КазКНБ
01:06  Трамп будет убит боевиком "КСИР", если дело об импичменте не пройдет
00:57  Установлены личности каз-дегенератов-МГИМОчмошников - Кабылов и Хисами
00:53  Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди, - А.Куприянов
00:02  Как США разгромили Ирак Саддама Хусейна (уроки истории)
Суббота, 11.01.2020
21:41  Абхаз-президента Хаджимбу уговорили пойти на новые выборы
19:42  В Иране начались студенческие беспорядки
16:11  Зампомощница Госсекретаря США по делам ЦА Элли Уэллс учит таджиков демократии. А иначе прилетит большая железная птица и...
15:33  Мирзиеев повелел создать "Музей Ташкента"
14:52  Анатомия абхазской "революции". Мужчины всех возрастов не работают, пьют, а протрезвев идут свергать правительство..., - "СП"
14:50  Гульнару Каримову лишили права на судебную защиту
14:46  "Основываясь на принципах гуманизма", экс-узб-дипломату Юсупову дали 5,6 лет колонии "за шпионаж"
14:41  За что КазМГИМОшники отпинали мини-Жванецкого? Что за шваль там "учится"?
11:47  В эту ночь решили самураи... КырПремьер мобилизует кыр-армию на защиту "таджикской" границы
11:39  Аятоллы тайно сговаривались с Трампом через швейцарское посольство. "Мученика" Сулеймани разменяли как пиар-пешку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Самовлюбленность Трампа – проблема не только для Америки, - Н.Бобкин
11:24 13.01.2020

Как ограничить Соединенные Штаты в действиях, которые ставят мир на грань большой войны
Президент Трамп, дав приказ об убийстве генерала Касема Сулеймани, совершил безрассудный акт войны. США и Иран пока воздерживаются от эскалации, но вероятность просчетов в разгорающемся конфликте остается большой.
В мире почувствовали облегчение от того, что иранские ракетные удары по двум базам США в Ираке оказались скорее символическим актом, чем попыткой немедленно отомстить за убийство Сулеймани. Многое указывает на то, что командование КСИР спланировало эту операцию так, чтобы избежать гибели американских военнослужащих. Рядом были другие американские объекты, которые оказались бы более уязвимыми, пожелай Иран нанести разрушительный удар.

Действуя именно так, Тегеран сигнализировал о своем желании ослабить конфронтацию, но вряд ли отступил – риторика и политика Трампа исключают для Исламской Республики возможность отступления.
Свое выступление после иранской ракетной атаки президент США начал с того, что Тегерану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. Однако одно из самых успешных соглашений о нераспространении было сорвано администрацией того же Трампа. И если сейчас разработка Ираном ядерного оружия становится реальной, то виноват в этом американский президент.

Выступая, Трамп повторил все старые тезисы Вашингтона: Иран – ведущий спонсор мирового терроризма; Иран разжигает войны и подрывает правительства; Иран несет ответственность за гибель американцев в Ираке и в других местах. Все эти обвинения являются либо полуправдой, либо ложью. Между тем Трамп устроил хаос в иранской экономике, саботировал СВПД, поставил всех на грань войны своей политикой "максимального давления" на Иран. Убийство генерала Касема Сулеймани – тоже элемент "максимального давления" по Трампу.

На закрытом брифинге членов президентской команды по национальной безопасности им был задан вопрос о том, предпримут ли они когда-либо удар по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Госсекретарь, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов, отказавшись ответить на вопрос, ничего в опровержение подобной возможности не сказали, и это говорит о том, что Трамп удалил от себя политиков и военных, способных удерживать его от действий, подобных убийству Сулеймани.

Что услышала общественность от Трампа после нанесения удара по кортежу Сулеймани в Багдадском аэропорту? "Все хорошо". "На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире". "Американские вооруженные силы были полностью перестроены при моей администрации на сумму 2,5 триллиона долларов. Вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо прежде". И это – в разгар кризиса!

Во-первых, Трамп добился того, что, несмотря на серьезные политические разногласия внутри Ирана, практически все крупные государственные деятели от реформистов до сторонников жесткой линии теперь сплотились. Впервые в истории Исламской Республики иранцы подняли над своими мечетями красный флаг мести. Сторонники жесткой линии, выступавшие против ядерного соглашения, теперь имеют основания требовать вернуть страну на путь разработки ядерного оружия. Изменились настроения иранской общественности, произошел резкий крен в сторону антиамериканизма.

Во-вторых, американцы за границей оказались в ситуации гораздо меньшей безопасности. У КСИР и его спецназа "Кодс", во главе которого стал новый командующий, остаются все возможности проводить специальные операции за пределами территории Ирана. Новые выступления против американских войск в Ираке практически гарантированы, в Сирии иранцы не сократят свое военное участие, в Йемене не откажутся от поддержки хуситов, в Ливане позиции партии "Хезболла" не станут слабее. Трамп лишь разжег пламя антиамериканизма.
В-третьих, ответственность за создание кризиса вокруг Ирана несет не только президент, но и Конгресс США, который согласился в апреле 2019 года с решением Белого дома объявить КСИР международной террористической организацией. Юридически невозможно определить одну часть национальных вооруженных сил как международную террористическую организацию, не распространяя этот термин на все силовые ведомства Ирана. Критика Трампа со стороны демократов, которые, как могут, ведут борьбу за кресло в Белом доме, ничего не меняет. Одному их кандидатов от Демократической партии Джо Байдену можно напомнить о его голосовании как сенатора в 2002 году за военную операцию против Ирака. За этим голосованием последовали американское вторжение и оккупация Ирака. Сегодня обстановка на Ближнем Востоке формируется решениями тех лет, принятыми в Вашингтоне.
9 января палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия президента Трампа по использованию вооруженных сил против Ирана без разрешения законодателей. Резолюция не имеет обязательной силы, но проблема в другом – как при этом или другом президенте ограничить "уходящую сверхдержаву" в действиях, которые ставят мир на грань большой войны.

Николай Бобкин
13.01.2020

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578903840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин обсудил Кодекс о здоровье с общественностью Семея
- Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Министром страны Аскаром Маминым
- Кадровые перестановки
- Страсти по оппозиции
- К Закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства..."
- Свыше миллиарда долларов США вложили инвесторы в АПК Казахстана в 2019 году
- Сообщение Министерства обороны
- Основной версией авиакатастрофы под Алматы комиссия назвала обледенение судна
- Гороскоп на неделю 13-19 января 2019 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  