 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.01.2020
13:36  Как царский подполковник Добрынин возглавлял Коневодство Советского Туркестана (архивные тайны)
13:22  Узбекистан намерен вернуть ценности из виллы Гульнары Каримовой в Женеве. Динара К - зарывай глубже!
13:17  Ни "Бэ" ни "Мэ"... Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов
12:59  Временным президентом Абхазии второй раз в жизни стал Валерий Бганба
12:16  Сразу на 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане
11:38  Парламент Узбекистана "помолодел", в нем больше женщин. Что это меняет? - Б.Панниер
11:24  Самовлюбленность Трампа – проблема не только для Америки, - Н.Бобкин

10:35  Новым главой Ооновского фонда демографии - ЮНФПА в Узбекистане стал Ю Ю
10:30  Известную шахидку "Амину Окуеву" прикончили под Киевом сами же укр-нацики... Банально, исполнили заказ
10:12  Вскрылись глубинные причины иранского бунта. Сходства и различия страны с поздним СССР, - М.Ростовский
09:22  Ливийпульская четверка. В Москве ждут представителей обеих сторон ливийского конфликта
09:18  Вооруженные силы Киргизии надо перевести в Ош. Просьба жителей приграничных районов, - 24.kg
09:15  Большой Ближний Восток в перспективе Китая, - А.Ганжа
08:32  Globаl Times: какие сложности ждут КНР в 2020-е годы?
01:51  Трамп нашел иракские деньги. Багдад заставят купить американские базы, - А.Комраков
01:14  Черная полоса: почему нефть больше не зависит от войн и революций, - Дм.Мигунов
01:13  На ливийском фронте грядут перемены: триполийская кампания Эрдогана
00:48  Иранцы требуют отставки аятоллы Хаменеи, - И.Субботин
00:46  Дуэт держав. Что мешает российско-турецкой антанте в Ливии, - М.Беленькая
00:44  Враги или союзники. Смогут ли Россия и Турция возглавить мирный процесс в Ливии, - К.Жаров
00:37  Выборы на разрыв. Есть ли у Трампа шанс переизбраться? - Иван Лебедев
Воскресенье, 12.01.2020
23:30  Шэньчжэнь. Россиянка Александрова не дала казахстанке Рыбакиной выиграть первый теннисный турнир WTA
22:50  "Ищу спутницу для полета на Луну": Японский миллиардер объявил конкурс на космическое путешествие с ним
22:33  Прощай, Рауль! Абхазского президента Хаджимбу все-таки свергли (первым в этом году)
20:59  "Утомленные солнцем-3". Из окна хазы внучка Никиты Михалкова выпала голая фотомодель Пунтус, которая ничего не помнит
18:26  Пьяненькую рос-кино-лесбо-диву Ренату Литвинову задавила машина в день ее рождения. Судьба...
18:25  Почему в Казахстане резко усилились антикитайские настроения
15:47  Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing
15:23  О безжалостный новый старый мир. Нас ожидает постчеловечество? - Д.Евстафьев
15:12  Ликвидирован курбаши северо-афганских джихадистов Махибулла
14:40  Пенсионная реформа отложена. Победа протеста во Франции, - Э.Лимонов
14:37  Война Миров. Убийство Касема Сулеймани, - В.Юрицын
14:35  Великий Абай был восточным поэтом, хакимом и алимом, возможно и муджтахидом, - Н.Нуртазина
09:52  Вошел в роль. Амер-актер Х.Феникс ("Джокер") арестован во время акции протеста в Вашингтоне
09:19  Титул "Лидер нации" не может быть передан по наследству, - лидер тадж-партии ПЭРТ О.Бобоев
09:12  О кипчаках Кокандского ханства и их разгроме Худояр-ханом (история), - Е.Марков
09:05  Экстремисты-салафиты похищали людей в Мангистау - КазКНБ
01:06  Трамп будет убит боевиком "КСИР", если дело об импичменте не пройдет
00:57  Установлены личности каз-дегенератов-МГИМОчмошников - Кабылов и Хисами
00:53  Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди, - А.Куприянов
00:02  Как США разгромили Ирак Саддама Хусейна (уроки истории)
Суббота, 11.01.2020
21:41  Абхаз-президента Хаджимбу уговорили пойти на новые выборы
19:42  В Иране начались студенческие беспорядки
16:11  Зампомощница Госсекретаря США по делам ЦА Элли Уэллс учит таджиков демократии. А иначе прилетит большая железная птица и...
15:33  Мирзиеев повелел создать "Музей Ташкента"
14:52  Анатомия абхазской "революции". Мужчины всех возрастов не работают, пьют, а протрезвев идут свергать правительство..., - "СП"
14:50  Гульнару Каримову лишили права на судебную защиту
14:46  "Основываясь на принципах гуманизма", экс-узб-дипломату Юсупову дали 5,6 лет колонии "за шпионаж"
14:41  За что КазМГИМОшники отпинали мини-Жванецкого? Что за шваль там "учится"?
11:47  В эту ночь решили самураи... КырПремьер мобилизует кыр-армию на защиту "таджикской" границы
11:39  Аятоллы тайно сговаривались с Трампом через швейцарское посольство. "Мученика" Сулеймани разменяли как пиар-пешку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Парламент Узбекистана "помолодел", в нем больше женщин. Что это меняет? - Б.Панниер
11:38 13.01.2020

К завершившимся недавно парламентским выборам в Узбекистане было приковано особенное внимание – из-за надежд на реформы, обещанные президентом Шавкатом Мирзияевым. Состав нижней палаты по итогам выборов "помолодел", в нем будет больше женщин. Но изменилось, похоже, мало что.
Узбекистан позиционирует себя страной, переживающей существенные изменения с приходом к власти нового лидера Шавката Мирзияева, занявшего пост президента в конце 2016 года.

"Реформа" – одно из самых распространенных слов, произносимых узбекскими официальными лицами, и многие за пределами страны используют это же слово применительно к правительству Мирзияева.
Второй тур выборов в 150-местную нижнюю палату парламента, Олий Мажлис, состоялся 5 января. На следующий день объявили окончательные результаты, и стало понятно, как распределились мандаты между пятью конкурирующими проправительственными партиями.
Выборы стали моментом, после которого даже самым убежденным сторонникам нового правительства пришлось признать, что особых перемен нет.

ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ

Все пять партий – в очередной раз – поддержали политику президента. Оппозиционные партии и независимые кандидаты от общественных организаций вновь не были допущены к выборам.

Но важнее этого тот факт, что в политической системе Узбекистана по-прежнему доминирует исполнительная власть. Парламент наделен незначительными полномочиями, несмотря на то что президент на протяжении многих лет предлагал законопроекты, призванные укрепить законодательную власть.

Распределение мандатов между пятью партиями на последних выборах не сильно отличается от итогов предыдущих выборов, состоявшихся в 2014 году. Либерально-демократическая партия получила 53 места (в нынешнем парламенте у нее было 52). Партия "Милли тикланиш выиграла 36 мест – столько же, сколько было у нее ранее. У партии "Адолат" 24 места, что на два места больше, чем по итогам выборов 2014 года. Народно-демократическая партия получила 22 места, тогда как раньше у нее было 27. Экологическая партия Узбекистана выиграла 15 мест. Она впервые участвовала в выборах в качестве партии. На выборах 2009 и 2014 годов, когда эта организация была Экологическим движением, законодательство предусматривало для него квоту – 15 мест.

НОВЫЕ ЛИЦА?

Большинство новых депутатов кажутся новичками.
Из 125 фамилий прошедших в парламент по итогам первого тура голосования и 25 фамилий, названных Центральной избирательной комиссией после второго тура, только 38 совпадают с фамилиями депутатов прежнего созыва, которые есть на официальной веб-странице парламента.
По неизвестным причинам на сайте парламента приведены фамилии только 113 депутатов уходящего парламента, но можно с уверенностью сказать, что более половины депутатов в новом парламенте будут новичками. Более того, депутатский состав будет моложе.

По данным Центральной избирательной комиссии Узбекистана, 64,7 процента избранных депутатов – в возрасте от 30 до 50 лет. 6 процентов – моложе 30 лет.
48 из 113 депутатов пока действующего парламента, данные которых приведены на сайте парламента, старше 50 лет.
Стоит отметить, что самым возрастным в новом парламенте будет 71-летний Сафар Остонов, главный редактор газеты "Узбекистон овози - Голос узбекистана" и член Либерально-демократической партии Узбекистана. Самым молодым новым депутатом станет 26-летний Шерзод Рахмонов.
БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН
Почти 30 процентов избранных депутатов – женщины. Власти страны долгое время обещали соблюдать 30-процентную гендерную квоту, прописанную в Конституции, но на практике обещание оставалось нереализованным.
В уходящем парламенте 24 женщины, тогда как в новом – 48. Это на 100 процентов больше.
Последняя деталь, представляющая какую-то новизну, – это явка избирателей.

Официальная явка избирателей на парламентских выборах 1994 года была на отметке 93,6 процента. В 1999 году этот показатель составлял 93,46 процента; в 2004 году – 85,1 процента; в 2009 году – 87,8 процента в первом туре и 79,7 процента во втором туре; а в 2014 году – 88,94 процента в первом туре и 76,93 процента во втором.
Официальная явка в первом туре последних выборов составила 74,3 процента (во втором туре 62,6 процента). Возможно, это более приближенный к фактической явке показатель в сравнении с цифрами, которые приводились в годы правления предшественника Мирзияева, авторитарного лидера Ислама Каримова.

Трудно судить, можно ли считать существенным изменением появление новых лиц в парламенте, даже с учетом того, что в палате будет больше молодых и больше женщин. Но интересно видеть, что гендерная квота наконец была соблюдена, и средний возраст депутата, согласно ЦИК, составляет 46,4 года. Это означает, что "средний" депутат на момент распада Советского Союза был подростком.
Брюс ПАННИЕР

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578904680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин обсудил Кодекс о здоровье с общественностью Семея
- Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Министром страны Аскаром Маминым
- Кадровые перестановки
- Страсти по оппозиции
- К Закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства..."
- Свыше миллиарда долларов США вложили инвесторы в АПК Казахстана в 2019 году
- Сообщение Министерства обороны
- Основной версией авиакатастрофы под Алматы комиссия назвала обледенение судна
- Гороскоп на неделю 13-19 января 2019 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  