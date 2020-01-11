 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 12.01.2020
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Суббота, 11.01.2020
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    Казахстан   | 
Сразу на 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане
12:16 13.01.2020

Квота на 2020 год составила 29 292 единиц.

Предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателями для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2020 год составило 29 292 единиц или 0,32% по отношению к численности рабочей силы в республике. Об этом сообщило министерство труда и соцзащиты, передает zakon.kz.

- Квота была сокращена на 40% по сравнению с количеством, утвержденным 2019 году (48 700 единиц), в том числе по 3 категории (специалисты) – на 37% и 4 категории (квалифицированные рабочие) – на 23%. Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области полностью отказались от привлечения иностранных работников по 4 категории и планируют покрыть потребности работодателей за счет местных специалистов, - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, принятие квоты позволит защитить внутренний рынок труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы, трудоустроить больше казахстанских кадров, а также удовлетворит спрос работодателей на квалифицированную иностранную рабочую силу.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана утвердило постановление от 27 декабря 2019 "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2020 год".

Источник - zakon.kz
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