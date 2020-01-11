Временным президентом Абхазии второй раз в жизни стал Валерий Бганба

12:59 13.01.2020

И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу

Валерий Бганба продолжит работу в качестве главы правительства

Ася КУЗНЕЦОВА



В результате голосования парламент Абхазии назначил премьер-министра республики Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики. Кроме того, он продолжит работу на посту главы правительства.

Напомним, что Рауль Хаджимба, возглавлявший Абхазию с 2014 года и переизбранный на пост президента в 2019 году, написал заявление об уходе в отставку 12 января.

9 января в Сухуме представители оппозиции взяли штурмом здание Администрации президента и требовали его отставки. Парламент попросил Хаджимбу сложить полномочия добровольно.

10 января Верховный суд Абхазии признал недействительным решение ЦИКа о результатах выборов 2019 года. Датой новых выборов назначено 22 марта.

13 января, после ухода с поста, экс-президент Абхазии заявил, что больше не станет баллотироваться на пост главы.

Напомним, что Валерий Бганба также исполнял обязанности президента перед выборами 2014 года, о чем сообщал сайт kp.ru.