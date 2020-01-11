 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.01.2020
13:36  Как царский подполковник Добрынин возглавлял Коневодство Советского Туркестана (архивные тайны)
13:22  Узбекистан намерен вернуть ценности из виллы Гульнары Каримовой в Женеве. Динара К - зарывай глубже!
13:17  Ни "Бэ" ни "Мэ"... Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов
12:59  Временным президентом Абхазии второй раз в жизни стал Валерий Бганба
12:16  Сразу на 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане
11:38  Парламент Узбекистана "помолодел", в нем больше женщин. Что это меняет? - Б.Панниер
11:24  Самовлюбленность Трампа – проблема не только для Америки, - Н.Бобкин

10:35  Новым главой Ооновского фонда демографии - ЮНФПА в Узбекистане стал Ю Ю
10:30  Известную шахидку "Амину Окуеву" прикончили под Киевом сами же укр-нацики... Банально, исполнили заказ
10:12  Вскрылись глубинные причины иранского бунта. Сходства и различия страны с поздним СССР, - М.Ростовский
09:22  Ливийпульская четверка. В Москве ждут представителей обеих сторон ливийского конфликта
09:18  Вооруженные силы Киргизии надо перевести в Ош. Просьба жителей приграничных районов, - 24.kg
09:15  Большой Ближний Восток в перспективе Китая, - А.Ганжа
08:32  Globаl Times: какие сложности ждут КНР в 2020-е годы?
01:51  Трамп нашел иракские деньги. Багдад заставят купить американские базы, - А.Комраков
01:14  Черная полоса: почему нефть больше не зависит от войн и революций, - Дм.Мигунов
01:13  На ливийском фронте грядут перемены: триполийская кампания Эрдогана
00:48  Иранцы требуют отставки аятоллы Хаменеи, - И.Субботин
00:46  Дуэт держав. Что мешает российско-турецкой антанте в Ливии, - М.Беленькая
00:44  Враги или союзники. Смогут ли Россия и Турция возглавить мирный процесс в Ливии, - К.Жаров
00:37  Выборы на разрыв. Есть ли у Трампа шанс переизбраться? - Иван Лебедев
Воскресенье, 12.01.2020
23:30  Шэньчжэнь. Россиянка Александрова не дала казахстанке Рыбакиной выиграть первый теннисный турнир WTA
22:50  "Ищу спутницу для полета на Луну": Японский миллиардер объявил конкурс на космическое путешествие с ним
22:33  Прощай, Рауль! Абхазского президента Хаджимбу все-таки свергли (первым в этом году)
20:59  "Утомленные солнцем-3". Из окна хазы внучка Никиты Михалкова выпала голая фотомодель Пунтус, которая ничего не помнит
18:26  Пьяненькую рос-кино-лесбо-диву Ренату Литвинову задавила машина в день ее рождения. Судьба...
18:25  Почему в Казахстане резко усилились антикитайские настроения
15:47  Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing
15:23  О безжалостный новый старый мир. Нас ожидает постчеловечество? - Д.Евстафьев
15:12  Ликвидирован курбаши северо-афганских джихадистов Махибулла
14:40  Пенсионная реформа отложена. Победа протеста во Франции, - Э.Лимонов
14:37  Война Миров. Убийство Касема Сулеймани, - В.Юрицын
14:35  Великий Абай был восточным поэтом, хакимом и алимом, возможно и муджтахидом, - Н.Нуртазина
09:52  Вошел в роль. Амер-актер Х.Феникс ("Джокер") арестован во время акции протеста в Вашингтоне
09:19  Титул "Лидер нации" не может быть передан по наследству, - лидер тадж-партии ПЭРТ О.Бобоев
09:12  О кипчаках Кокандского ханства и их разгроме Худояр-ханом (история), - Е.Марков
09:05  Экстремисты-салафиты похищали людей в Мангистау - КазКНБ
01:06  Трамп будет убит боевиком "КСИР", если дело об импичменте не пройдет
00:57  Установлены личности каз-дегенератов-МГИМОчмошников - Кабылов и Хисами
00:53  Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди, - А.Куприянов
00:02  Как США разгромили Ирак Саддама Хусейна (уроки истории)
Суббота, 11.01.2020
21:41  Абхаз-президента Хаджимбу уговорили пойти на новые выборы
19:42  В Иране начались студенческие беспорядки
16:11  Зампомощница Госсекретаря США по делам ЦА Элли Уэллс учит таджиков демократии. А иначе прилетит большая железная птица и...
15:33  Мирзиеев повелел создать "Музей Ташкента"
14:52  Анатомия абхазской "революции". Мужчины всех возрастов не работают, пьют, а протрезвев идут свергать правительство..., - "СП"
14:50  Гульнару Каримову лишили права на судебную защиту
14:46  "Основываясь на принципах гуманизма", экс-узб-дипломату Юсупову дали 5,6 лет колонии "за шпионаж"
14:41  За что КазМГИМОшники отпинали мини-Жванецкого? Что за шваль там "учится"?
11:47  В эту ночь решили самураи... КырПремьер мобилизует кыр-армию на защиту "таджикской" границы
11:39  Аятоллы тайно сговаривались с Трампом через швейцарское посольство. "Мученика" Сулеймани разменяли как пиар-пешку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Временным президентом Абхазии второй раз в жизни стал Валерий Бганба
12:59 13.01.2020

И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу
Валерий Бганба продолжит работу в качестве главы правительства
Ася КУЗНЕЦОВА

В результате голосования парламент Абхазии назначил премьер-министра республики Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики. Кроме того, он продолжит работу на посту главы правительства.
Напомним, что Рауль Хаджимба, возглавлявший Абхазию с 2014 года и переизбранный на пост президента в 2019 году, написал заявление об уходе в отставку 12 января.
9 января в Сухуме представители оппозиции взяли штурмом здание Администрации президента и требовали его отставки. Парламент попросил Хаджимбу сложить полномочия добровольно.
10 января Верховный суд Абхазии признал недействительным решение ЦИКа о результатах выборов 2019 года. Датой новых выборов назначено 22 марта.
13 января, после ухода с поста, экс-президент Абхазии заявил, что больше не станет баллотироваться на пост главы.
Напомним, что Валерий Бганба также исполнял обязанности президента перед выборами 2014 года, о чем сообщал сайт kp.ru.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578909540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин обсудил Кодекс о здоровье с общественностью Семея
- Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Министром страны Аскаром Маминым
- Кадровые перестановки
- Страсти по оппозиции
- К Закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства..."
- Свыше миллиарда долларов США вложили инвесторы в АПК Казахстана в 2019 году
- Сообщение Министерства обороны
- Основной версией авиакатастрофы под Алматы комиссия назвала обледенение судна
- Гороскоп на неделю 13-19 января 2019 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  