Ни "Бэ" ни "Мэ"... Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов

13:17 13.01.2020

Эти вариации лягут в основу реформы алфавита, которую в октябре 2019 года поручил Президент Казахстана.



Корреспонденты Sputnik Казахстан встретились с исполнительным директором Национального научно-практического центра "Тіл-Қазына" Ерболом Тлешовым и узнали, как ведется работа по усовершенствованию национального букваря.

Почему Токаев поручил усовершенствовать алфавит Назарбаева

20 февраля 2018 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В утвержденном варианте были введены акуты (штрихи над буквами). Изменено написание букв Ә, И, Й, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на латинице, а также введены диграфы (sh, ch).

21 октября прошлого года действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике. Президент указал на то, что в алфавите имеются недостатки. В частности, при конвертировании 0,1% алфавита не считывается и выдает ошибку. Также возникла путаница с обозначением большой казахской буквы I и И. В написании на латинице они получили одинаковое обозначение.

Кроме этого языковеды отмечают, что принятая версия латиницы не очень популярна среди казахстанцев. По этой причине сейчас ведется опрос среди молодежи о том, как они набирают текст на гаджетах латиницей. Также ведется проект пробации среди учащихся 76 столичной школы, магистрантов ЕНУ и учителей республики с применением различных вариации алфавита. Ербол Тлешов подчеркивает, что итоговый вариант алфавита будет принят после всестороннего анализа. Так как главная задача – сделать латиницу казахского языка легко применимой и удобной для большинства граждан.

Восемь вариантов алфавита на латинице

С момента объявления Токаевым необходимости доработать алфавит в центр "Тіл-Қазына", ответственного за эту работу поступило свыше 20 вариантов латиницы со всего Казахстана. Однако в шорт-лист букварей вошли лишь восемь.

Директор центра отмечает, что большинство тех, кто предлагает новые варианты алфавита пытаются приблизить казахский алфавит к алфавиту английского языка. При этом международная фонетика не всегда соответствует особенностям национальных языков.



Сейчас в мире используется 52 алфавита. Из них 36% на латинской графике, 18% – китайский алфавит, 11% - арабская графика. Но при этом каждая страна использует дополнительные знаки, которые отличают алфавиты. Поэтому нужно понимать, что казахский алфавит не может быть полностью скопирован с английского алфавита и состоять только из 26 знаков, - заявляет Ербол Тлешов.



Сделать это нельзя в первую очередь потому, что у казахского языка есть своя особенная природа. Кроме этого, большинство тюркских стран, такие как Азербайджан, Узбекистан и Турция также используют дополнительные знаки, которые передают природу их языка.

Именно по этой причине в международном фонетическом алфавите имеется 52 основных знака и 107 дополнительных знаков. Дополнительные знаки нужны именно для сохранения природы языков.

Из восьми вариантов, предложенных центру, в четырех авторы используют 26 знаков. Авторы предлагают специфичные казахские буквы доносить с помощью отдельных правил.

При этом Тлешов отмечает, что в казахском языке десятки тысяч слов, и необходимость прописать к каждому из них отдельное правило – очень трудозатратная работа, тогда как руководство страны ставит задачу упростить использование языка.



Нужно понимать, что главное отличие нашего языка от английского в том, что как слово слышится, так оно и пишется. Романские языки, которые произошли от латыни, отличаются тем, что звучать слово может по одному, а писаться иначе, - подчеркивает языковед



Среди тех, кто предложил свои варианты нового алфавита – математики, инженеры, физики, IT-специалисты и филологи.

Так, математик из Мангистау предложил алфавит с использованием математических, геометрических знаков. Его алфавит состоит из 33 знаков. Свой вариант алфавита он мотивировал нежеланием использовать дополнительные знаки.



Ербол Тлешов напоминает, что в практике Казахстана пытались внедрить единый алфавит тюркских стран в советский период. Этот алфавит состоял из 34 знаков. Его приняли Азербайджан и Узбекистан, но в течение двух лет от них отказались. Потому что, несмотря на схожесть тюркских языков, они отличаются друг от друга.

В еще одном варианте алфавита были предложены четыре диграфа (составной письменный знак, состоящий из двух букв), а также отказ от буквы Ц. Этот вариант также еще более усложнен для использования.

Есть также проект алфавита с восемью диграфами. Главная сложность применения диграфов, по мнению эксперта – сложность в конвертировании.

Казахстанец Нурлан Тультебаев предложил алфавит, состоящий из 35 знаков. При этом ученый предлагает дописывать все звуки, которые слышны при произношении слов.



По предложенному им алфавиту, все слова будут очень длинными, так как специфичные буквы казахского языка он предлагает обозначать двумя знаками. Однако мы предлагаем не сдваивать буквы, а давать транскрипции в орфоэпическом словаре, - комментирует вариант предложенного алфавит Ербол Тлешов.



К примеру, привычные слова казахского языка - су (вода) по предложенному Тультебаевым вариантом алфавита будет писаться как – суы, слово ит (собака) – иiт.

Казахстану нужен новый грамматический словарь

Глава языкового центра отмечает, что последний грамматический словарь в Казахстане был принят в 1983 году. Однако с тех пор в язык пришло много новых слов, которые не отражены в словаре. Это несет путаницу среди граждан при написании тех или иных слов, не отраженных в официальном словаре.



Принятие нового алфавита латинской графики, по мнению Ербола Тлешова снимет эту проблему и все новые слова, которые вошли в государственный язык за последние 30 лет будут отражены в новом грамматическом словаре.

Языковед также подчеркивает, что казахский язык относится к 95-ти официальных языков и имеет высокий статус, так как на нем говорят свыше десяти миллионов человек. Именно по этой причине, уверен ученый, реформа латиницы должна пройти качественно и без спешки.