Узбекистан намерен вернуть ценности из виллы Гульнары Каримовой в Женеве. Динара К - зарывай глубже!

13:22 13.01.2020

Генеральной прокуратурой и министерством юстиции, при участии профильных ведомств Узбекистана проводится работа совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, Российской Федерации, Латвии и других стран по вопросу возврата преступно нажитых активов Каримовой Гульнары, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию

и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой в Женеве.



Ранее, в Узбекистане в адресах Каримовой были обнаружены и арестованы 985 штук предметов искусства (картины, сюзане, украшения, керамика, художественные изделия из дерева и др.), признанные материально-культурными и художественными ценностями, общая сумма которых превышает 12,7 млрд сум.



Указанные картины и предметы искусства, приговором суда обращены в доход государства и переданы в Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана, Государственный музей истории и культуры Ферганской области, Государственный музей истории и культуры Андижанской области, Городской музей истории Чирчика.