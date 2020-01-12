Ирак прикроется российскими ЗРК: Багдад игнорирует шантаж Вашингтона?

15:43 13.01.2020 Власти Ирака ведут переговоры с Россией о закупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) дальнего действия С-300. Об этом сегодня, 13 января, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление иракского посла в Тегеране. На вооружении Ирана российские оборонительные системы состоят с 2016 года.



"Ирак ведет с Россией переговоры о закупке систем противовоздушной обороны С-300", - проинформировал дипломат.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке С-300. Об этом заявил глава Комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мохаммед Реза аль-Хайдер. По его словам, вопрос должен был решиться давно.



"Несколько месяцев назад, после атак на базы шиитского ополчения в Багдаде и других провинциях, возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300", - пояснил аль-Хайдер, добавив, что иракские власти ожидают противодействия со стороны США в данном вопросе.



Переговоры между Ираком и Россией на определенном этапе пришлось приостановить из-за позиции американской администрации, которая грозилась санкциями своим партнерам - покупателям С-300 и другой российской продукции военного назначения. По словам депутата, в ПВО Ирака уже есть некоторые российские системы, но страна желает приобрести современные комплексы противовоздушной обороны. Доля российского вооружения на балансе иракской армии должна превысить 50%, так как оно дешевле американского, заключил парламентарий.



На языке возможных санкций администрация Дональда Трампа заговорила с Ираком не только в связи с предполагаемыми закупками российских ЗРК. Вашингтон грозится Багдаду рестрикциями из-за попыток иракцев избавиться от американского военного присутствия на их территории, которое все чаще генерирует угрозы безопасности арабской республики. Поэтому иракские власти идут на серьезный риск, приобретая у Москвы современное оружие. Белый дом ранее заикнулся о 35 миллиардах долларов иракских денег на счетах в американских банках, которые могут быть "оприходованы" Соединенными Штатами, если ближневосточный партнер будет упорствовать в своем желании выставить американские войска со своей территории. Это настоящий шантаж на самом высоком государственном уровне…



Ирак планирует закупать оружие у России, Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы пополнить свой арсенал и уменьшить зависимость в импорте вооружений и военной техники от США. Об этом в интервью иракской газете Alsabah 8 мая 2019 года сказал Мохаммед Реза аль-Хайдер. По его словам, армия Ирака планируют закупать оружие в России, Китае, Японии и Южной Корее, чтобы ликвидировать монополию на поставки вооружений одной страны - Соединенных Штатов.



В прошлом году иракские официальные лица говорили о заинтересованности Багдада в приобретении более продвинутого, чем С-300, комплексе ПВО - С-400 "Триумф". Правительство Ирака приняло решение закупить у России С-400, сообщил 15 мая иракский посол в Москве Хайдер Мансур Хади. "Что касается С-400, иракское правительство приняло решение, оно хочет закупить эти системы", - сказал дипломат, отметив, что пока нет "дорожной карты", определяющей точные даты такой сделки.



На вопрос журналистов, могут ли США помешать покупке Ираком С-400, посол уклончиво ответил: "Есть соответствующие дипломатические каналы".



Заявление посла Хади прозвучало после того, как в Багдаде 23?25 апреля прошло заседание Российско-Иракской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Со стороны России в заседании участвовал в том числе вице-премьер Юрий Борисов, курирующий отечественный ОПК.



Источник в Минобороны РФ тогда рассказал, что речь идет о двух полковых комплектах С-400 с двумя боекомплектами. "Итого четыре дивизиона и два командных пункта", - сказал он. Стоимость сделки источник назвать затруднился.



Багдад несколько лет колебался между китайскими ЗРК дальнего действия HQ-9 (экспортное обозначение FD-2000) и российскими С-400, рассказал в мае главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. "Китайцы предлагали более выгодные условия. Возможно, стороны не договорились либо российские комплексы покупаются в довесок (к другой импортируемой технике)", - предположил эксперт.



Следует отметить, что в последние месяцы воздушное пространство Ирака оказалось в центре ряда инцидентов с применением военных беспилотников, боевых самолетов, а также крылатых и баллистических ракет. В 2019 году на территории арабской страны произошла серия нападений "неизвестной авиации" на базы преимущественно шиитского ополчения Ирака ("Силы народной мобилизации", созданы в 2014 году для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" [ИГ, ИГИЛ или ДАИШ]), которое пользуется поддержкой Ирана. Официальные лица в Багдаде обвинили в атаках ВВС Израиля и предположили, что авиация еврейского государства получала помощь в виде разведданных от США, чьи войска находятся на иракской территории.



Дело дошло до того, что премьер-министр и верховный главнокомандующий ВС Ирака Адель Абдель Махди подписал в августе директиву, согласно которой "для всех иракских и зарубежных сторон" вводились ограничения на использование воздушного пространства страны при проведении боевых операций.



Далее последовало беспрецедентное обострение между США и Ираном, в которое вновь был опосредованно втянут Ирак. Командующий силами спецназначения "Кодс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара на территории международного аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что иранский генерал был убит в ходе воздушной операции ВС США. Верховный руководитель ИРИ аятолла Сейид Али Хаменеи в тот же день отдал распоряжение "жестко ответить" на гибель легендарного иранского генерала. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану возможностью удара по 52 объектам в Исламской Республике, если ее руководство решится дать военный ответ на ликвидацию генерала Сулеймани. В ночь на 8 января Иран ракетными ударами атаковал две базы в Ираке, на которых дислоцированы американские военные. Учитывая, что в результате этих атак не пострадал ни один из военнослужащих возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, президент Трамп решил не наносить ответный удар по иранским целям.



Под конец 2019 года США осуществили воздушные рейды против иракской военизированной группировки "Катаиб Хезболла". Причиной авиаударов по проиранской военизированной группировке 29 декабря в Ираке и Сирии Пентагон назвал гибель американского гражданина (гражданского специалиста на службе ВС США) на базе К1 в районе иракского Киркука. По данным американской стороны, за ракетным ударом по базе 27 декабря, которую совместно используют военные США и Ирака, стояли боевики "Катаиб Хезболлы". По меньшей мере 25 бойцов "Катаиб Хезболлы" были убиты и около 55 ранены после трех воздушных ударов США в Ираке в последнее воскресенье прошлого года. Один из ударов был нанесен в районе города Эль-Каим на границе с Сирией (примыкает к сирийскому Абу-Кемалю). На сирийской территории были атакованы две точки присутствия "Катаиб Хезболлы". В рейде участвовали беспилотники и многоцелевые истребители F-16 ВВС США.



Указанные обстоятельства диктуют Багдаду очередное обращение внимания к разработкам российского военно-промышленного комплекса, в данном случае - к системам противовоздушной обороны большой дальности. Между Россией и Ираком в последние годы подписаны оружейные контракты суммарным объемом свыше 4 млрд долларов. Ирак заинтересован в модернизации танков Т-72, поставках боеприпасов, авиационной и вертолетной техники. По неофициальным данным, заключенный в 2012 году "Рособоронэкспортом" пакет оружейных контрактов с Ираком стоимостью $ 4,2 млрд, в частности, предусматривал поставку Багдаду 30 боевых вертолетов Ми-28НЭ, 24 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", артиллерийского вооружения. Позже был подписан еще один контракт на поставку в Ирак шести многоцелевых вертолетов Ми-35 и партии штурмовиков Су-25. Армия Ирака получила тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", отлично зарекомендовавшие себя в боях с террористической группировкой ИГ (запрещена в России).



Теперь, по всей видимости, наступило время расширить военно-техническое сотрудничество двух стран подписанием контракта на ЗРК большой дальности. Источник - EADaily

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