В Мининфоком Узба устроен очередной "экспортный" советник - японец Эцуаки Ешида

16:10 13.01.2020

В Мининфокоме начал работу японский эксперт

Эксперт из Японии Эцуаки Ешида начал работу в Мининфокоме в качестве советника министра.



Сегодня, 17:00 Политика Технологии

В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана начал деятельность в качестве советника министра эксперт из Японии Эцуаки Ешида, сообщается на сайте Мининфокома.

До этого Яцуаки Ешида (1971 года рождения) занимал должность директора и главного экономиста третьего отдела Странового кредитного департамента Группы по кредитованию и оценке и управлению рисками Японского банка международного сотрудничества (JBIC). Ранее работал в Банке Японии, Японском международном финансовом центре и Департаменте исследований и статистики.

В Мининфокоме японский специалист будет заниматься вопросами привлечения иностранных инвестиций и международных кредитных линий для реализации Программы модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий информационных технологий.