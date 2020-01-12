 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 13.01.2020
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15:30  Почему убийство Сулеймани является подарком для Путина, - Washington Post

14:51  Вся мощь аятолл. Насколько сильна иранская военная машина?
14:44  Свой среди чужих. Верблюд задержал поезд "Ташкент-Москва" (видео)
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12:59  Временным президентом Абхазии второй раз в жизни стал Валерий Бганба
12:16  Сразу на 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане
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Воскресенье, 12.01.2020
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20:59  "Утомленные солнцем-3". Из окна хазы внучка Никиты Михалкова выпала голая фотомодель Пунтус, которая ничего не помнит
18:26  Пьяненькую рос-кино-лесбо-диву Ренату Литвинову задавила машина в день ее рождения. Судьба...
18:25  Почему в Казахстане резко усилились антикитайские настроения
15:47  Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing
15:23  О безжалостный новый старый мир. Нас ожидает постчеловечество? - Д.Евстафьев
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14:35  Великий Абай был восточным поэтом, хакимом и алимом, возможно и муджтахидом, - Н.Нуртазина
09:52  Вошел в роль. Амер-актер Х.Феникс ("Джокер") арестован во время акции протеста в Вашингтоне
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В Мининфоком Узба устроен очередной "экспортный" советник - японец Эцуаки Ешида
16:10 13.01.2020

В Мининфокоме начал работу японский эксперт
Эксперт из Японии Эцуаки Ешида начал работу в Мининфокоме в качестве советника министра.

Сегодня, 17:00 Политика Технологии
В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана начал деятельность в качестве советника министра эксперт из Японии Эцуаки Ешида, сообщается на сайте Мининфокома.
До этого Яцуаки Ешида (1971 года рождения) занимал должность директора и главного экономиста третьего отдела Странового кредитного департамента Группы по кредитованию и оценке и управлению рисками Японского банка международного сотрудничества (JBIC). Ранее работал в Банке Японии, Японском международном финансовом центре и Департаменте исследований и статистики.
В Мининфокоме японский специалист будет заниматься вопросами привлечения иностранных инвестиций и международных кредитных линий для реализации Программы модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий информационных технологий.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578921000
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