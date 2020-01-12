 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 13.01.2020
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Воскресенье, 12.01.2020
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Оппозиционная Демпрогрессивная (анти-китайская) партия Тайваня одержала победу на парламентских выборах
18:03 13.01.2020

Демократическая прогрессивная партия Тайваня, выступающая против сближения с материковым Китаем, победила на выборах в парламент острова. Одновременно была переизбрана на второй срок лидер Тайваня Цай Инвэнь.

Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая против сближения с материковым Китаем, одержала победу на состоявшихся в субботу выборах в Законодательный юань (парламент) острова, сообщило агентство ТАСС.
По данным Центральной избирательной комиссии, она получила 61 из 113 парламентских мест. Крупнейшая оппозиционная партия Гоминьдан завоевала 38 мандатов, увеличив свой депутатский корпус на три человека. Еще пять мест досталось Партии тайваньского народа, основанной мэром Тайбэя Кэ Вэньчжэ, и три кресла перешло партии "Новая сила". Один мандат получила Тайваньская партия государственного строительства, один - Союз солидарности беспартийных. Оставшиеся четыре места взяли независимые кандидаты.
В выборах в Законодательный юань участвовали 650 претендентов от 43 партий. Одновременно прошли выборы главы администрации острова, на которых была переизбрана на второй четырехлетний срок лидер Тайваня Цай Инвэнь. Депутатский корпус вступит в должность с 1 февраля, а инаугурация главы администрации состоится 20 мая.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций.

Источник - gazeta.uz
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