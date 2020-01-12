Рахмон сменил посла Таджикистана в Кыргызстане. Новым стал Назирмад Ализода

19:19 13.01.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил чрезвычайного и полномочного посла республики в Кыргызстане, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.



Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно подписанному указу, от должности освобожден Сухроб Олимзода. Причина увольнения дипломата не уточняется.



Вместо Олимзоды послом назначен Назирмад Ализода.



"Назначить Ализода Назирмада чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Кыргызстане", - говорится в указе.