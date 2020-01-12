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|Рахмон сменил посла Таджикистана в Кыргызстане. Новым стал Назирмад Ализода
19:19 13.01.2020
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил чрезвычайного и полномочного посла республики в Кыргызстане, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.
Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно подписанному указу, от должности освобожден Сухроб Олимзода. Причина увольнения дипломата не уточняется.
Вместо Олимзоды послом назначен Назирмад Ализода.
"Назначить Ализода Назирмада чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Кыргызстане", - говорится в указе.