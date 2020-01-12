Новые хокимы в таджикских районах: Кубодиене, Шугнане и Горной Матче

19:39 13.01.2020

Президент Таджикистана произвел очередные кадровые перестановки



Глава Таджикистана произвел очередные кадровые перестановки в центральном аппарате и структурах генеральной прокуратуры в городах и районах ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей и города Душанбе.

Постановлением правительства Низом Мирзозода освобожден от должности заместителя главы Комитета строительства и архитектуры и назначен заместителем председателя Хатлонской области.



Указом президента республики Сухроб Олимзода освобожден от должности посла Таджикистана в Кыргызстане. На его место назначен Назирмад Ализода. Посол Таджикистана в Австрии Каландар Идибек назначен по совместительству послом республики в Норвегии, посол в Беларуси Махмадшариф Хакдод - по совместительству в Финляндии.

Постановлением правительства замдиректора ТВ "Сафина" назначен Ардашер Каримзода, который заменил на этом посту Абдусамада Ҳикматзода, освобожденного от должности в связи с выходом на пенсию.





Баҳром Саидзода назначен первым замдиректора ГУП "Хочагии манзилию коммунали" (ЖКХ), заменивший на этом посту Мархабо Нурали, которая освобождена от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Фатхиддин Усмонзода в связи с переходом на другую работу освобожден от должности замминистра образования и науки

Также от занимаемых должностей в связи с переходом на другую работу освобождены председателя районов Фирдавси города Душанбе, Кубодиен, Шугнан и Горная Матча.

На их места назначены ответственные и перспективные молодые кадры, сообщает пресс-служба главы государства.

Главы районов Фирдавси города Душанбе Мухаммадрахим Юсуфи, Шугнан ГБАО Азиз Гиесзода освобождены от должности в связи с переходом на другую работу.

Назначены исполняющими обязанности председателей района Горная Матча Тохир Азиззода, Шугнанского района ГБАО Джума Джумазода, а также района Фирдавси Душанбе Фатхиддин Усмонзода.

Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон в "Касри миллат" встретился с кадрами, назначенными на новые должности.

Глава государства на встрече поручил новоназначенным кадрам работать над недостатками в своих сферах и делать больше для развития, как отрасли, так и страны.

Особое внимание президент попросил уделить социальным вопросам, предотвращению нарушения законов и др.

Между тем, как сообщили "Азия-Плюс" в администрации Кубодиенского района, экс-глава района Зафар Файзуллозода сегодня, 13 января, на совместной конференции Исполнительного комитета НДПТ по районам Кубодиен, Шахритус и Носири Хусрав выдвинут кандидатом в депутаты Маджилиси намояндагон Маджлиси Оли республики от одномандатного избирательного округа Кубодиен-31.

Исполняющим обязанности главы Кубодиена назначен Бадриддин Садриддинзода.