В Каховке укр-нацики хотят снести памятник Легендарной тачанке (фото)

00:02 14.01.2020

Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник "Легендарная тачанка"



В Каховке (Херсонская область, Украина) хотят демонтировать знаменитый советский памятник "Легендарная тачанка".



Как сообщает местное издание "Каховские новости", основанием для сноса монумента явилось решение так называемого Института национальной памяти, который является откровенным проводником бандеровской идеологии.



В институте считают, что памятник подлежит немедленному сносу, поскольку "символизирует коммунистический тоталитарный режим". Соответствующее письмо уже направлено в адрес городского совета Каховки.



В этом послании бандеровские идеологи напомнили местным властям о криминальной ответственности, которая может их настигнуть за невыполнение закона о декоммунизации - ограничение свободы сроком до 5 лет и конфискация имущества.



В ответ на это мэр Каховки Андрей Дяченко заявил, что 16 января собирает внеочередную сессию горсовета, чтобы "защитить дальнейшую судьбу" памятника.



"Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины „символизирует коммунистический тоталитарный режим" и подлежит немедленной декоммунизации… На 100% уверен, что большинство каховчан встанут против сноса „Тачанки". Как мэр также буду бороться за ее сохранение до последнего", - заявил Дяченко на своей странице в Facebook.



Градоначальник не исключил, что возле памятника тачанке возможны митинги местных жителей. "Легендарная тачанка", установленная в честь конников-красноармейцев, напоминает об исторических событиях 1920 года, которые происходили на Каховском плацдарме. Памятник работы скульпторов Ю. Лоховинина, Л. Михайленка, Л. Радионова и архитектора Е. Полторацкого установили в октябре 1967 года.



Справедливости ради заметим, что радетелям из бандеровского института может и не следует так форсировать данный вопрос. Вполне возможно, что памятник скоро исчезнет сам - достаточно лишь немного подождать.



Как сообщало ранее EADaily, выполненный из дефицитной бронзы монумент и без всяких внешних усилий буквально тает на глазах - от него то и дело отпиливают целые куски, которые затем сдают в пункты приема цветных металлов.