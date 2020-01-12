 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранский режим в тупике, - А.Эскин
00:04 14.01.2020

Иранский режим в тупике

АВИГДОР ЭСКИН

Иран волнует умы в эти дни с нарастающей силой. То говорили мы об антииранской волне возмущения в зонах экспансии Тегерана, то обсуждали ликвидацию американцами генерала Сулеймани и маялись вопросом, как ответит Исламская Республика на отсечение одной из своих голов, а сейчас все заняты судьбой сбитого Корпусом стражей Исламской революции украинским самолетом и новыми массовыми акциями протеста внутри самого Ирана.

Сразу после "изъятия" (американский эвфемизм для точечной ликвидации) главного буревестника Ближнего Востока в шиитском и даже в суннитском пространстве пошли кривотолки о новой войне и страшном иранском возмездии Вашингтону. Мы сразу отметили, что все будет ровно наоборот. "Если мы опираемся на опыт прошлого, то скажем с точностью до 95%, что устранение Касема Сулеймани приведет к снижению напряженности на Ближнем Востоке и в мире". Наш прогноз также включал и сомнения в возможности настигания американцев иранской Немезидой.

Международные СМИ категорически не желали видеть очевидных фактов при своих кликушеских зарисовках о наступлении Армагеддона на Ближнем Востоке после ликвидации Касема Сулеймани. Иранский ответ в виде перформанса с предварительным предупреждением был единственно возможной реакцией режима аятолл. Им требовался какой-то медийный акт, сопровожденный заявлением о гибели восьмидесяти американцев, для внутреннего пользования. При параллельном уверении администрации Трампа, что ничего не грозит американским объектам со стороны Тегерана.

При нынешнем положении военной силы Иран не может рассчитывать ни на какой успех в случае схватки с американцами и даже с Израилем. Эффективность иранской ПВО мы видели только что на примере сбития украинского самолета со ста семьюдесятью шестью пассажирами на борту. Отборные воины Ирана из того же КСИРа приняли гражданский самолет за американскую ракету.

Картина ныне такова, что с американской точки зрения нет необходимости посылать наземные войска. Ошибки Ирана признаны там ошибками, а посему невелика возможность их повторения.

Иран подошел к кризису с США ослабленным изнутри и снаружи. Некогда задиристая зловестница радикального исламизма, бывшая Персия, она делала шаги к восстановлению имперского бытия, но последнее время все пошло в досаду, наперекор всем заветам аятоллы Хомейни и вопреки воле аятоллы Хаменаи. Крайняя коррупция привела к стагнации экономики. Режим опирается на Корпус стражей Исламской революции - ордена янычар, заинтересованных в выживании системы кровно. Эта структура вызывает все больше ненависти внутри Ирана.

А тут правителей Тегерана застали врасплох санкции Трампа, изнурившие их до нестерпимости. Именно экономический обвал, помноженный на хворь коррупции, привели к ноябрьской волне протестов. Мы не знаем точно число погибших: кто говорит триста, а кто - тысяча пятьсот. Все это расшатывало режим изнутри.

И в то же время - массовые протесты против Ирана и его марионеток в Ираке и в Ливане. При погрязании в сирийском болоте и в йеменской междоусобице. Иранская исламистская мечта о выходе к Средиземному морю через Ирак, Сирию, а также - Ливан, стала несбыточной. Израиль уничтожил с воздуха большую часть иранской инфраструктуры в Сирии и значительную - в Ираке. Заметим, что в годы ожесточенных боев режима Асада и иранских подразделений против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иерусалим пресекал присутствие КСИРа в Сирии только в случаях самой прямой угрозы. Однако после разгрома основной террористической организации присутствие иранских военных там стало недопустимым с израильской точки зрения. При том, что российские войска воспринимаются как дружественные.

Мы видели, как Тегеран не смог ничего противопоставить израильским военным инициативам множество сотен раз. Аятоллы умеют просчитывать свои шансы и оценивать силу противника. Они прекрасно понимают и сейчас, что обозначенные Дональдом Трампом красные линии стоит учитывать. И это - покушение на жизнь граждан США.

Такой же рациональный подход мы видели и после поражения украинского самолета. Сперва была предпринята попытка выкрутиться, но очень скоро факты стали все более "упрямы". Тегеран признал вину и согласился нести ответственность за трагедию.

Куда труднее правителям Ирана сохранять хладнокровие, когда на улицу выходят с антиправительственными лозунгами собственные граждане. "Стражи революции" снова открывают огонь по, собственно, иранцам. Если верны слухи, что на этот раз демонстрантов поддерживают некоторые силы внутри правящей системы, то мы окажемся вскоре свидетелями смены режима там. Это обусловлено внутренними факторами, посему прогнозы посторонних должны быть осторожны.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578949440
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