"Всю ночь стреляют"... Кыргызы Баткена никак не могут мирно ужиться с таджиками, - К.Раимова

00:59 14.01.2020

Жители села Кок-Таш обратились к президенту по ситуации на кыргызско-таджикской границе



Жители села Кок-Таш Баткенской области по своей инициативе проводят пресс-конференцию по границе для журналистов. В ходе пресс-конференции они сделали обращение к президенту, главе правительства и спикеру Жогорку Кенеша. В своем обращении они попросили как можно скорее уточнить несогласованные территории на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткене.

"Происходят конфликты с таджиками. Мы прибыли сюда не для того, чтобы кого-то поддержать или похвалить. Мы прибыли сюда по актуальному для всех нас вопросу границы", - сказал гражданин Шадиев Байзак.

По словам Саатбека Халматова, из-за многочисленности участков, где живут вперемежку представители двух национальностей, все время происходят инциденты в повседневной жизни.



"Мы прибыли сюда не для того, чтобы кого-то поддержать или кого-то похвалить. Мы прибыли сюда из-за увеличения числа инцидентов на кыргызско-таджикской границе. Доходит до того, что всю ночь стреляют, наставляют друг на друга ружья. Поэтому мы прибыли для того, чтобы попросить президента Сооронбая Шариповича незамедлительно решить этот вопрос. Основная проблема в том, что граждане двух стран живут вперемежку в приграничной территории, поэтому происходят инциденты в повседневной жизни. Например, есть специальные несогласованные участки, там живут, перемежаясь, кыргызы и таджики. В этой связи мы просим рассмотреть, какая земля остается нам, какая земля отходит им, и завершить процесс делимитации и демаркации", - сказал он.



Автор: Кызжибек Раимова



13 января 2020