 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ФАС России проверит обоснованность повышения тарифов "Мегафона" и "Вымпелкома". Борзеют
01:44 14.01.2020

сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина. На данный момент ФАС не получала жалоб на повышение цен.

"Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", - сообщил Голомолзин.

Ранее стало известно, что мобильные операторы "Мегафон" и "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") планируют повысить стоимость архивных тарифов. У "Мегафона" повышение произойдет с 13 января, а у "Билайна" с 16 января.

"Мегафон" объяснил повышение ростом потребления услуг абонентами. В "Вымпелкомке" сообщили, что данная мера является вынужденной из-за требований законодательства и развития инфраструктуры.

По оценкам аналитического агентства Content Review, в 2020 году мобильные операторы вынуждены повысить тарифы, в том числе, из-за дополнительных расходов на реализацию требований "пакета Яровой" и закона о "суверенном рунете".

Источник - tvrain.ru
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