У КырПрезидента новая старая пресс-секретарша - Толгонай Стамалиева и 3 доп-отдела в аппарате

01:49 14.01.2020

Толгонай Стамалиеву назначили пресс-секретарем президента



Указом президента Кыргызстана разделены должности заведующего отделом информационной политики аппарата главы государства и пресс-секретаря президента. Пресс-секретарем назначили Толгонай Стамалиеву.

Заведующей отделом информационной политики аппарата президента стала Наргиза Мансурова.



Кроме того, на базе отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики образованы два отдела - отдел мониторинга социального развития и отдел мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.

Заведующей отделом мониторинга социального развития аппарата президента стала Назгуль Ташпаева, а завотделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества - Кудайберген Базарбаев.



13 января 2020, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА