Мохнатость повысилась. В Туркмении меняют портреты президента. Аркадаг сменил колер волос

02:05 14.01.2020

В Туркменистане обновляют портреты президента

У него поменялся цвет волос.



В Марыйском велаяте Туркменистана власти требуют от всех государственных учреждений и предприятий обновить портреты президента, передает CentralAsia (TM).

Требование поменять портреты президента власти объясняют тем, что у него поменялся цвет волос.

Президент, которого ежедневно показывают по телевидению, в августе 2018 года внезапно поменял имидж, и его жгуче брюнетистая шевелюра начала седеть на глазах.

Это требование касается всех государственных организаций на территории в Марыйском велаяте, от которых потребовали заменить президентские портреты в ближайшее время.



Если не поменять портреты, то им пригрозили большим штрафом вплоть до увольнения с работы, - сообщил корреспондент.



Бюджетные работники в беседе выразили недовольство этой ситуацией.



Президент каждый месяц меняет цвет волос, и от нас каждый раз требуют обновлять его портреты, - сетуют один из бюджетников.



Цена портрета от 10 до 100 манатов. Для обрамления нужно заплатить от 50 до 200 манатов.

Таким образом по самой дорогой цене портрет президента может обойтись в 300 манатов. По официальному курсу это равно 85 долларам США, по курсу черного рынка 15 долларам. А самый дешевый президентский портрет обойдется в 60 манатов (17 долларов по официальному, 3 доллара по черному курсу).

Кроме обновления портретов президента, от госучреждений требуют повесить плакаты с лозунгом 2020 года "Туркменистан – Родина нейтралитета".