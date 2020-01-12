Пересечение параллельных Ливий. О чем переговорились в Москве? - "Къ"

02:06 14.01.2020 Пересечение параллельных Ливий



Как российские дипломаты пытались на одном этаже собрать две делегации одной страны



Москва 13 января предприняла решающую попытку добиться урегулирования ливийского конфликта, продолжающегося уже девять лет. Ключевые посредники - главы МИДов РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - после восьмичасовых переговоров объявили о достигнутом прогрессе. Успехом стал уже сам по себе приезд в российскую столицу и председателя Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, и его противника - командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. При этом по состоянию на вечер понедельника соглашение о прекращении огня подписала лишь одна из сторон.



"Спасибо всем за терпение. Это был длинный день",- сказал Мевлют Чавушоглу журналистам, которые почти восемь часов дожидались в Доме приемов МИД РФ результатов переговоров о прекращении огня в Ливии. Дожидались, но так и не дождались. За минуту до этого в своем заявлении Сергей Лавров сообщил об "определенном прогрессе". Из его слов следовало: представители ПНС - Файез Саррадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри - подписали предложенный им документ, в то время как фельдмаршал Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей Акила Салех Иса попросили дать им до утра время для изучения текста соглашения.



За несколько минут до выхода министров к прессе в информагентствах со ссылкой на ливийские источники появилась информация о том, что документ о прекращении огня вовсе не подписан. Так что заявление Сергея Лаврова действительно свидетельствовало о достигнутом прогрессе. Между тем дипломатические источники "Ъ" 13 января отмечали, что до утра вторника трудно предсказать, что станет итогом московской встречи - соглашение или просто совместное заявление.



Напомним, что инициатива о прекращении огня была выдвинута президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлой неделе по итогам переговоров в Стамбуле. Это предложение практически сразу поддержало ПНС, а вот представители Халифы Хафтара несколько дней колебались. В итоге в ночь на воскресенье в Ливии было объявлено о прекращении огня, но появилась необходимость договориться о деталях. В идеале соглашение должно стать долгосрочным. Поэтому в выходные возникла идея привезти в Москву глав обеих противоборствующих сторон.



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То, что встреча будет непростой, в Москве знали заранее. Еще накануне не исключалось, что она затянется на весь день, хотя у Сергея Лаврова был запланирован отлет на Шри-Ланку. Утро началось с переговоров за круглым столом российской и турецких делегаций в формате "2+2" (главы МИДов и Минобороны). Планировалось, что позднее к ним присоединятся ливийцы. На столе уже заранее стояла табличка с надписью "Ливия" и оставалось несколько свободных мест. Однако у журналистов возник вопрос: табличка одна, а ливийских делегаций две. Слабо верилось в то, что представители двух сторон конфликта готовы выступить одной командой.



Последний раз Файез Саррадж и Халифа Хафтар встречались друг с другом в конце февраля прошлого года, еще до начала наступления ЛНА на Триполи. С тех пор они отказывались от любых контактов. Только на прошлой неделе господин Саррадж даже отменил визит в Рим, узнав, что там находится его главный политический оппонент. До последнего момента в Москве не афишировали факт приезда двух политиков, опасаясь, что все сорвется. И тот факт, что они все же оказались вместе не просто в одном городе, но в одном здании - Доме приемов МИД РФ,- уже стал огромным шагом вперед. Но опасения, что фельдмаршал Хафтар и господин Саррадж в итоге все-таки не окажутся за одним столом, были не напрасны.



Сначала журналистам сообщили об отмене протокольной съемки, а потом дипломатические источники "Ъ" рассказали, что совместной встречи не было вовсе. Арабские телеканалы опубликовали заявление главы Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри, сопровождающего Файеза Сарраджа: "Мы отказались от какой бы то ни было встречи с Хафтаром и ни при каких условиях не сядем с ним вместе, переговоры проходят с нашими турецкими и русскими друзьями". В итоге российские и турецкие посредники занялись челночной дипломатией, курсируя между комнатами на разных этажах, где находились ливийские делегации.



По словам дипломатов, ощущение такое, что они намотали десятки километров на стадионе, а нервы у них буквально на пределе. Сергей Лавров на подходе к прессе действительно выглядел так, как будто пробежал кросс.



У журналистов создалось впечатление, что российские и турецкие посредники решили просто не выпускать ливийцев за пределы здания, пока они не подпишут совместный документ. Но итог оказался несколько иным.



Выйдя к прессе, главы МИДов Турции и России не сообщили, ни в чем состоит суть обсуждавшегося восемь часов документа, ни в чем были разногласия. Зато в СМИ появилось множество версий и слухов. Создавалось ощущение, что те, кто находился за пределами Дома приемов МИД РФ, знали о переговорах гораздо больше, чем находившиеся там журналисты, да и сами участники встречи. Так, телеканал Sky News Arabia сообщил, что Халифа Хафтар настаивал на допуске своих сил в Триполи и формировании правительства национального единства. В то же время, как сообщалось, Файез Саррадж требовал отвода ЛНА на позиции до 4 апреля прошлого года.



Еще до того, как Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подвели итоги дня, в ливийском издании The Libya Observer появился текст под названием "Совместное заявление участников межливийских мирных переговоров".



Его подлинность, а также то, насколько этот документ можно считать окончательным, никто не подтвердил.



На двух страницах звучали достаточно общие слова о признании сторонами конфликта российско-турецкой инициативы, прекращении наступательных операций, проведении линии разграничения сил и других мерах для стабилизации ситуации в Ливии.



Для их реализации предполагалось создать военную комиссию, которая будет работать под эгидой ООН, а также сформировать рабочие группы для обсуждения политического будущего Ливии и вопросов, связанных с восстановлением экономики страны. Судя по тексту, первую встречу планировалось провести уже в январе в Москве. Однако при редактуре слово "Москва" оказалось зачеркнуто.



Впрочем, были и другие версии того, что именно обсуждали участники переговоров.



По информации саудовского телеканала "Аль-Арабия", речь шла об отводе сил с обеих сторон конфликта, перераспределении полномочий между ЛНА и ПНС, в частности, на армию Хафтара возлагалась задача борьбы с террористами, обеспечение безопасности нефтяных и газовых месторождений. Но главное, согласно публикации, документ предполагал мораторий на ввод в Ливию турецких военных, а мониторинг выполнения условий прекращения огня возлагался на Россию. Судя по всему, задумывалось нечто аналогичное Центру по примирению враждующих сторон в Сирии. Учитывая источник, а также то, что в документе не говорилось о мониторинге ситуации Турцией, утечка была со стороны Халифы Хафтара. С другой стороны, западные источники агентства Bloomberg утверждали, что мониторинг российские и турецкие силы будут осуществлять вместе, упоминалось со ссылкой на арабские источники и о готовности присоединиться к работе над примирением в Ливии представителей Египта и ОАЭ. Так или иначе все перечисленные пункты могли быть в повестке дня, так как примерно то же самое повторил 13 января в ходе брифинга официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.



Почему США обвинили Москву в обострении конфликта в Ливии



Германия больше других стран ждала итогов встречи в Москве, заранее приветствуя договоренности о прекращении огня. Немецкие представители считают, что успех российских переговоров может стать первым шагом к проведению конференции по ливийскому урегулированию на высоком уровне в Берлине. В понедельник появились сообщения, что мероприятие пройдет 19 января. Президент Турции уже заявил, что приедет в Германию. Москва пока не дала окончательного ответа о планах Владимира Путина. Решение, видимо, зависит от итогов прошедших в понедельник переговоров, когда они все-таки станут известны, и дальнейших комментариев сторон конфликта. Успех в Москве мог бы обеспечить успех и Берлину. Провал же поставил бы целесообразность берлинской встречи под вопрос.



Марианна Беленькая, Елена Черненко Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578956760

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