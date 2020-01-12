КырДепутат Матраимов никак не может заполнить декларацию. У жены столько избушек...

02:07 14.01.2020

Декларация Искендера Матраимова. Депутат прокомментировал публикации в СМИ



Руслан ХАРИЗОВ



Депутат Искендер Матраимов прокомментировал публикации в СМИ по поводу сокрытия бизнеса своей супруги в декларации за 2018 год.



На своей странице в Facebook Матраимов написал, что с серьезностью относится к декларированию имущества и доходов, всегда заполнял их вовремя, указывал в них все сведения.



По его словам, данные журналистов не соответствуют действительности.



Он сказал, что в ОсОО "Автостолица" их доля акций составляет 50 процентов. Они указаны в декларации в разделе "Прочее имущество. Акции".



ОсОО "Ош-Плаза" было зарегистрировано в 2017 году и не вело активную деятельность, в связи с чем год назад было подано заявление о прекращении его деятельности в налоговую, поэтому сведения об этой компании не являются обязательными для указания в декларации.



ОсОО "Пальма и К" также открыла его супруга в 2007 году, и в 2012-м его деятельность прекращена.



"Сейчас мы посмотрели в онлайн-базе Министерства юстиции, и по непонятным причинам там висит необновленная информация. Но журналистам настоятельно рекомендую перепроверять информацию, взятую из открытых источников, и сверять для уточнения актуальности сведений. Или хотя бы обращаться ко мне перед публикацией", - заключил Искендер Матраимов.



Напомним, Economist.kg сравнил декларацию депутата Искендера Матраимова и данные из открытых источников и выявил несоответствия. В частности установлено, что супруга Матраимова Минавар Жумаева имеет свой бизнес, который в декларации за 2018 год народный избранник не упомянул.