В казахском Жамбуле за трафик запрещенной литературы осудили 4-х кыргызов

02:08 14.01.2020

В Жамбылской области за хранение запрещенной литературы осуждены четверо кыргызстанцев

Каждый из них выплатит штраф в 176 тыс. 500 тенге.



В Жамбылской области осуждены четверо граждан Кыргизской Республики, перевозившие в поезде запрещенную религиозную литературу, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.



Как сообщил начальник Управления по противодействию экстремизму Департамента Ерлан Алимов, в октябре прошлого года при проведении профилактических мероприятий сотрудниками Департамента полиции на транспорте и линейных подразделениях на станции Луговая при отработке пассажирских поездов были задержаны четверо граждан Кыргизской Республики. У каждого из них была изъята религиозная литература, которая по заключению экспертизы, является запрещенной на территории Республики Казахстан.



- По решению Меркенского районного суда Жамбылской области задержанные были привлечены к административной ответственности по ст.453 ч.4 КРКоАП (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК иной продукции, не относящейся к СМИ, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушение целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости, насилия и порнографии, если эти действия не содержат признаков уголовного деяния), и наложены административные взыскания в виде штрафа 176 тыс. 500 тенге каждому, - сообщил полковник полиции.



В ведомстве напомнили, что согласно п.2 статьи 9 Закона "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" Республики Казахстан продажа, распространение и хранение литературы религиозного и содержания и иных носителей информации религиозного содержания допускается только в культовых зданиях (сооружениях), духовных (религиозных) организациях образования, а также в местах специально определенных местными исполнительными органами областей, городов, на объектах железнодорожного и авиатранспорта запрещено.