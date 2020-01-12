ГосТелеРадио Киргизии "ЭлТР" возглавил очередной ошмяк-кадр Керимбек Калыкулов

02:30 14.01.2020

Айбек Мусаев освобожден от должности гендиректора "ЭлТР", на его место назначен Керимбек Калыкулов



Мусаев Айбек Ырсалиевич освобожден от занимаемой должности генерального директора Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР" согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Генеральным директором телерадиокомпании "ЭлТР" назначен Калыкулов Керимбек Акматалиевич.

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Калыкулов Керимбек Акматалиевич

1981 года рождения

Образование: Высшее, с отличием окончил факультет филологии Ошского государственного университета.

С июля 2014 года по настоящее время - генеральный директор ОсОО "Телеканал ОшТВ".

Имеет многолетний опыт работы в сфере СМИ. Работал главным редактором газеты "Ош шамы", руководителем пресс-службы Ошского государственного университета, преподавателем кафедры кыргызской литературы факультета кыргызской филологии ОшГУ, директором телестудии "Умут" в ОшГУ, заместителем главного редактора правительственной газеты "Эркин Тоо" в Ошской области, руководителем службы по связям с общественностью мэрии г. Ош.

Член Союза журналистов. Имеет ряд благодарностей. В 2017 году был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.