Маленькая страна... Дочка Баткен-губернатора Айбалаева стала членом правления КырНацБанка

02:45 14.01.2020

А.Айбалаева назначена на должность члена правления Нацбанка вместо Т.Джусупова





- Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому в связи с истечением срока полномочий (7 лет), в соответствии со статьей 65 закона КР "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности", Джусупов Тимур Джолчуевич освобожден от должности члена правления Национального банка Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Другим распоряжением главы государства в соответствии с представлением председателя Национального банка Кыргызской Республики Айбалаева Айнура Маматовна назначена на должность члена gравления Национального банка Кыргызской Республики.

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Айбалаева Айнура Маматовна в 1993 году окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, философский факультет. В 1998 году, после 2-х лет обучения, окончила Национальную школу управления при премьер-министре Франции, с получением диплома магистра государственного управления.

Трудовую деятельность в Национальном банке Кыргызской Республики начала в октябре 1998 года. Работала на разных должностях в Национальном банке: начальником отдела внешних связей валютного управления, начальником отдела внешних и общественных связей и начальником управления персоналом. В дальнейшем, с 2009 по 2012 год, работала советником Исполнительного директора Азиатского банка развития (г.Манила, Филипинны), с 2012 года по январь 2015 года работала членом совета директоров Кыргызско-Швейцарского банка.

Она - дочь экс-губернатора Баткенской области Айбалаева Мамата Мариповича.

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