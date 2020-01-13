КырДеп Р.Момбеков: Правительство за два года не смогло согласовать даже два метра земли (на границе с Таджикистаном)

02:56 14.01.2020

Решение вопроса границы зависит не от государственной политики, а от отношений с соседней страной. Такое мнение выразил депутат Рыскелди Момбеков. Депутатское мнение опубликовано на странице СДПК в Фейсбуке.

По мнению Момбекова, таджикская власть не намерена разговаривать с действующим правительством. Ни местное население, ни таджикская сторона не верят вице-премьер-министру Женишу Разакову, ответственного за вопросы границы.



- Какая нужда верить правительству, которое на протяжении 2-х лет не смогло согласовать даже 2 м земли? На границе в Баткене 10 января снова прозвучали выстрелы, и я ждал реакции главы правительства. Сказали, что он провел переговоры с таджикской стороной и поручил сильно охранять границу. В разве до этого времени государственная граница охранялась слабо? С начала года глава правительства не может сказать что-либо решительным голосом по ситуациям на кыргызско-казахской, кыргызско-узбекской, кыргызско-таджикской участкам границы. Было убедительно заявлено, что начнется работа по делимитации и демаркации на кыргызско-таджикской границе. Однако работа не проводится. Поэтому были полные основания для отправки в отставку главы правительства за неспособность решать вопрос границы, - отметил депутат.



Рыскелди Момбеков считает, что по причине недоверия местного населения к ответственному за вопросы границы вице-премьер-министру Женишу Разакову будет правильно отправить на его место действующего омбудсмена Токона Мамытова и привести на должность бывшего заместителя министр внутренних дел Курсана Асанова.

Отметим, в Баткенском селе Кок-Таш в ночь на 10 января произошел инцидент. Таджикская сторона разбила автомашины кыргызских граждан, позже произвела выстрелы. В этой связи 14 января состоится встреча делегации двух стран.



Кыргызская делегация под началом вице-премьер-министра Ж. Разакова включает глав Генпрокуратуры, Госкомитета нацбезопасности, Министерства внутренних дел, а также представителей госорганов.

Сегодня, 13 января, стало известно, что баткенская милиция задержала четверых граждан по обвинению в провокациях. Местные жители вышли на митинг с требованием их освобождения.



Автор: Бахар Хакимова



13 января 2020