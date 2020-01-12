В США судят рос-бизнесмена Удовенко, помогавшего Аблязову воровать деньги из казахстанского БТА Банка

09:44 14.01.2020

Сообщник Мухтара Аблязова предстал перед судом в США



Сообщник Мухтара Аблязова российский бизнесмен Александр Удовенко предстал перед судом в США.

Как сообщает европейская платформа мультимедийных новостей EUReporter, Александр Удовенко представлял интересы Мухтара Аблязова в Лондоне и там участвовал в создании обширной сети офшорных компаний, которые использовались для выведения миллиардов из БТА Банка на частные счета. Позже Удовенко перебрался в США, где работал инвестиционным консультантом. Известно, что Александра Удовенко также разыскивают в России за мошенничество.

Ранее казахстанца, сбившего мальчика в Южной Корее, осудили на два с половиной года тюрьмы.



13 Января 2020 Ксения ВИКТОРОВА | Нур-Султан