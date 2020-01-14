Ни мира, ни войны... Маршал Хафтар покинул Москву, не подписав перемирие

09:51 14.01.2020

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, который накануне попросил паузу перед решением о подписании соглашения о перемирии с триполийским правительством Фаиза Сараджа, покинул Москву. Об этом РИА "Новости" сообщил источник.

Он утверждает, что маршал уехал из российской столицы, но так и не подписал соглашение.

Ранее EADaily сообщало, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали 13 января итоговый документ на переговорах в Москве, но Хафтар попросил дополнительное время.



"Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Я надеюсь, это решение будет позитивным", - говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались более шести часов. Основными вопросами стали параметры и сама возможность подписания соглашения о перемирии между ПНС во главе с Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром.



14 января 2020