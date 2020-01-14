 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ни мира, ни войны... Маршал Хафтар покинул Москву, не подписав перемирие
09:51 14.01.2020

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, который накануне попросил паузу перед решением о подписании соглашения о перемирии с триполийским правительством Фаиза Сараджа, покинул Москву. Об этом РИА "Новости" сообщил источник.
Он утверждает, что маршал уехал из российской столицы, но так и не подписал соглашение.
Ранее EADaily сообщало, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали 13 января итоговый документ на переговорах в Москве, но Хафтар попросил дополнительное время.

"Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Я надеюсь, это решение будет позитивным", - говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались более шести часов. Основными вопросами стали параметры и сама возможность подписания соглашения о перемирии между ПНС во главе с Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром.

14 января 2020

Источник - eadaily.com
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