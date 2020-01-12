Орден Почета посмертно: Башар Асад наградил иранского генерала Сулеймани

10:04 14.01.2020

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара США в Ираке, орденом Почета. О награждении объявил премьер-министр Сирии Имад Хамис на тегеранской встрече с первым вице-президентом Ирана Эшаком Джахангири, сообщает иранское агентство Tasnim.

"Награждение этим орденом показывает глубокую привязанность президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран", - сказал Хамис.



Как сообщало EADaily , в ночь на 3 января по распоряжению президента США Дональда Трампа международный аэропорт в столице Ирака Багдаде подвергся обстрелу. В результате атаки был убит глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Трамп заявил, что генерал Сулеймани был ответственен за смерть миллионов людей и "планировал убить еще больше", не уточняя, какие именно нападения он планировал.

США считают, что Касем Сулеймани планировал атаки на американских солдат, летчиков, военнослужащих Корпуса морской пехоты, моряков и дипломатов, а также на американские посольства.



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