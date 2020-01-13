Этническая кыргызка Нодира Джанибекова впервые в истории избрана депутатом УзбПарламента

13:43 14.01.2020

Этническая киргизка Узбекистана из 74-го Янгиерского округа Сырдарьинской области Джанибекова Нодира Абдусаломовна избрана депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики.



Н.Джанибекова в 1973 году родилась в городе Ташкенте, 1985 году окончила Гулистанский Государственный университет по специальности основы государства и правы. В настоящее время работает старшим преподавателем Гулистанского Государственного университета, является председателем Кыргызского Национального культурного центра Сырдарьинской области.



Она впервые стала депутатом в истории Узбекистана среди этнических кыргызов, проживающих Республике. В данной избирательной компании были выдвинуты кандидатуры трех этнических кыргызов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.



ЦИК РУз 25 декабря опубликовал список 125 избранных депутатов по итогам первого голосования.



Напомним, 22 декабря в Узбекистане прошли выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов.



В выборах приняли участие пять партий - Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" /"Национальное возрождение"/, Социал-демократическая партия "Адолат" /"Справедливость"/, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Экологическая партия Узбекистана.



Согласно данным ЦИК, из УзЛиДеП 42 кандидатов получили депутатские кресла в Олий Мажлисе, "Миллий тикланиш" - 34, партия "Адолат" - 20, НДПУ – 18 и Экологическая партия – 11.



В 25 избирательных округах будут повторные голосования. Законодательная палата Олий Мажлиса состоит из 150 депутатов.



Толонбай Курбанов