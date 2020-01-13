 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как здорового человека в узбекском Касане превратили в инвалида (житейская история)
14:28 14.01.2020

ТАТЬЯНА ДОВЛАТОВА: "КАК ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В КАСАНЕ ПРЕВРАТИЛИ В ИНВАЛИДА"

Понедельник, 13 Января 2020

Ташкентская правозащитница Татьяна Довлатова рассказала о том, что примерно полтора года назад, в мае 2018-го милиционер и помощник председателя махаллинского комитета города Касана в Кашкадарьинской области жестоко избили местного жителя Рустама Хамроева, после чего он стал инвалидом, а также забрали из его дома 20 миллионов сумов ($2,3 тысячи), возвращения которых с тех пор безуспешно добивается его семья.

Это случилось, когда в дом к Хамроеву пришли местный участковый Уктам Иштухтаев и посбон (помощник председателя махаллинского комитета) Феруз Бекматов, сообщает Довлатова.

Вот как все произошло по словам самого пострадавшего:

"Я, Хамроев Рустам, в 2018 году, 2 мая, отправил жену в местный комитет [с сообщением] о том, что она не могла открыть ворота. Она переживала о том, что дома что-то случилось и решила позвать председателя местного комитета. Председатель сам не приехал, и отправил местного участкового [и своего помощника]. Они постучали в ворота. Я вышел и хотел открыть ворота. Я полностью не успел открыть ворота, через полуоткрытые ворота они вдвоем вошли и начали меня избивать дубинкой. Я упал. Они надели на меня наручники, затащили на веранду и там стали меня опять избивать. Затем погрузили меня в бессознательном состоянии в машину и отвезли в наркологический диспансер. Там я пробыл три дня. Жена меня искала везде, только на четвертый день отыскала меня в диспансере. Я был сильно избит и искалечен. После этого избиения я стал инвалидом второй группы. Когда меня избивали, я спрашивал, за что меня избивают, в чем я провинился, но они ничего не говорили и продолжали избивать до потери сознания".

Рустам Хамроев. Фото сделано на 15-й день после избиения

Жена Рустама, Рахбар Юлдашева, обнаружила жестоко избитого мужа 5 мая в наркологическом диспансере города Карши. Как потом выяснилось, у него были следующие повреждения: "перелом наружной костной пластины в области сочленения правой скуловой кости с верхнечелюстной костью, искривление носовой перегородки влево, сотрясение головного мозга". А также многочисленные синяки от побоев на руках, ногах - его не только били дубинками, но и пинали.

Довлатова сообщает, что у Хамроева имеется характеристика от соседей, где говорится, что он не злоупотреблял спиртными напитками и не стоял на учете как алкоголик. Почему же медики три дня держали его, жестоко избитого человека, в диспансере как алкоголика? Ведь по инструкции они должны были вызвать "скорую" и оказать помощь пациенту в подобном состоянии.

Однако сразу после избиения его так и не освидетельствовали. По словам Довлатовой, врачи препятствовали проведению судебной экспертизы, фактически прикрывая противозаконные действия бандитов в форме.

Рахбар Юлдашева с тех пор добивается привлечения к уголовной ответственности Уктама Иштухтаева и Феруза Бекматова, сделавших ее мужа инвалидом второй группы, но везде встречает равнодушие работников прокуратуры.

10 января правозащитница Татьяна Довлатова позвонила начальнику РУВД Касанского района Улугбеку Отакулову, по вопросу прав ограбленной Рахбар Юлдашевой и возврата ей денег, отобранных сотрудником, до сих пор работающим в системе МВД. Отакулов тут же сказал, что говорить он не может и отключил свой телефон, сообщает правозащитница.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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