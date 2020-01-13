Не втерпежь. 17-летняя внучка Ельцина Маша Юмашева выходит замуж за горе-футболиста Федю Смолова

14:38 14.01.2020

13-летняя разница в возрасте спортсмена не смущает.



17-летняя внучка Ельцина Мария Юмашева собирается выйти замуж за российского футболиста, нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова, передает 7days.ru.



Через несколько дней после того, как 30-летний футболист подтвердил свой роман с внучкой Бориса Ельцина, выяснилось: их отношения начались не вчера и даже не год назад. Оказывается, спортсмен терпеливо ждал, когда девушка повзрослеет, и публично признался в своих чувствах уже после того, как он сделал ей предложение.



Федор и Мария несколько недель отдыхают на Карибах и делятся отпускными фотографиями. На снимках они влюбленные, счастливые, совершенно летние, но …некоторые несовершеннолетние! Конечно, речь идет о Юмашевой.

"Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница, 17 лет"; "17 лет – это ж совсем дите"; "Не знала, что Федор Михайлович любитель отдыхать с несовершеннолетними"; "Короче, на любителя детский садик"; "Ну,17 ей и 17, личное дело каждого"; "Федя, помни про историю с Шурыгиной"; "Федя по ходу на зону захотел вслед за Кокориным и Мамаевым, только статья будет куда серьезнее"; "Федя, внучке Ельцина всего 17 лет. Закон тебе не писан, что ли?", - возмущаются подписчики Инстаграма спортсмена в комментариях под его снимком с Машей.



В окружении пары говорят, что школьный возраст Маши Смолова нисколько не смущает. Свадьбу они планируют сыграть в следующем году, когда красавице-внучке Бориса Ельцина исполнится 18 лет. По российским законам, в этом возрасте она уже может вступать в брак. Кстати, у Юмашевой есть еще и гражданство Австрии – в этой стране также разрешено жениться и выходить замуж в этом возрасте.



Родственники Марии вовсе не против такого развития событий, у них с Федором сложились прекрасные отношения. Свадебную церемонию решено провести на острове Сент-Барт – именно там, где сейчас отдыхают будущие муж и жена.

Однако, по сообщениям "Московского комсомольца", представители Федора Смолова не подтверждают сообщения о предстоящей свадьбе.