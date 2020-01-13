УзбЦИК обнародовал полный список новоизбранных депутатов Закпалаты Олий Мажилиса

14:46 14.01.2020

СПИСОК

избранных депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан в результате

повторного голосования по 25 избирательным округам состоявшихся 5 января 2020 года



№ Наименование избирательного округа

Фамилия, имя и отчество

Год и место рождения

Наименование политической партии, выдвинутой кандидата в депутаты

Место работы, должность



1. 8-Акмангитский

Сейтова Лейли Пулатовна

1970 год,

город Нукус

Экологическая партия Узбекистана

Начальник финансового отдела Нукусского района



2. 9-Андижанский

Закирова Умидахон Ахмаджановна

1971 год,

город Андижан

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

Директор общеобразовательной школы №11 города Андижана



3. 32-Джизакский

Тиркашева Мукаддас Бахромовна

1974 год,

Джизакский район

Экологическая партия Узбекистана

Заведующая кафедрой Джизакского политехнического института



4. 33-Дустликский

Акрамова Зулайхо Абдуразаковна

1970 год,

Бахмальский район

Народно-демократическая партия Узбекистана

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан



5. 35-Галляаральский

Нигматова Феруза Юлдашевна

1970 год,

город Янгиер

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

Заместитель начальника Управления народного образования Джизакской области



6. 36- Пахтакорский

Кодиров Алишер Келдиевич

1975 год,

город Ташкент

Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш"

Председатель центрального совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш",

заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан



7. 37-ШарафРашидовский

Уразбоев Урал Камолович

1973 год,

Джизакский район

Народно-демократическая партия Узбекистана

Председатель Джизакского областного совета Народнодемократической партии Узбекистана



8. 44-Сардабский

Ходжиматов Мухтор Убайдуллаевич

1975 год,

город Наманган

Экологическая партия Узбекистана

Начальник отдела АО "Алокабанк" Наманганской области



9. 49-Уйчинский

Мирзамова Барнохон Косимбоевна

1975 год,

Уйчинский район

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

Руководитель фермерского хозяйства "Уйчи обод замини"



10. 56-Регистанский

Шадманов Адхам Хурсанбаевич

1965 год,

город Тошкент

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

Председатель Комитета по бюджету и экономическим вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан



11. 57-Согдианский

Компольщик Елена Александровна

1966 год,

город Самарканд

Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат"

Директор специализированной общеобразовательной школы №43 города Самарканда



12. 67-Пастдаргомский

Абдиева Музафара

1957 год,

Пастдаргомский район

Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат"

Директор специализированной общеобразовательной школыинтернат №28 Пастдаргомского района



13. 76-Шерабадский

Хужамкулов Хазраткул Абдикодирович

1977 год,

Байсунский район

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

Начальник Сурхандарьинского областного филиала акционернокоммерческого банка "Агробанк"



14. 83-Алтынсайский

Абдуллаева Ойбарчин Бекмуратовна

1984 год,

Алтынсайский район

Народно-демократическая партия Узбекистана

Заведующая Алтынсайским районным отделом дошкольного образования



15. 87-Ангренский

Аминов Носиржон Хасанбаевич

1976 год,

город Ангрен

Экологическая партия Узбекистана

Директор по общим вопросам АО "Ангрен иссиклик электр станцияси" АК "Ўзбекэнерго"



16. 89-Букинский

Абдувалиев Нодиржон Рахматжонович

1987 год,

Букинский район

Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана

Начальник отдела культуры Букинского района-директор центра культуры и отдыха



17. 102-Яйпанский

Ходжаева Мавлудахон Исламовна

1962 год,

Узбекистанский район

Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан



18. 104-Учкуприкский

Бутаева Фарида Кузиевна

1956 год,

город Коканд

Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш"

Поэтесса, член Союза писателей Узбекистана



19. 106-Багдадский

Сайдганиева Гулбахор Шарабидиновна

1969 год,

город Фергана

Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат"

Главный редактор объединенной редакции газет "Фаргона хакикати"- "Ферганская правда"



20. 117-Ургенчский

Рузметов Абдулла Садуллаевич

1980 год,

город Ургенч

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

Директор ООО "Элита чорванасл" в Ургенчском районе



21. 133-Шахрисабзский

Имомова Дилором Неъматовна

1966 год,

Шахрисабзский район

Народно-демократическая партия Узбекистана

Заведующая Шахрисабзским районным отделом дошкольного образования Кашкадарьинской области



22. 134-Яккабагский

Холмахаматова Шахноза Бахтиер кизи

1990 год,

город Ташкент

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

Заведующая Шахрисабзским городским отделом дошкольного образования



23. 135-Гузарский

Хамзаев Дилшод Баймуродович

1969 год,

Гузарский район

Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат"

Начальник управления административной, финансовой и хозяйственной деятельности Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан



24. 148-Кукчинский

Хамидуллаев Санжар Асатуллаевич

1976 год,

город Ташкент

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

Заместитель Уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса Республики Узбекистан (омбудсман)



25. 150-Шайхантохурский

Жумаев Нодир Хосиятович

1976 год,

город Ташкент

Движение предпринимателей и деловых людей – Либеральнодемократическая партия Узбекистана

профессор кафедры Банковского дела Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан