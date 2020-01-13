"Стабилизатор, тормозим"... Вину за катастрофу Алматинского "фокера" валят на пилотов

15:43 14.01.2020

Нурлан Жумасултанов: Второй пилот допустил оплошность

Пилот допустил одну оплошность, когда уменьшил работу двигателя.



Глава авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов считает, что второй пилот самолета, потерпевшего крушение близ Алматы, допустил оплошность, передает zakon.kz.



После взлета самолет начало бросать в разные стороны. На что командир сказал: "Что такое?", а второй пилот ответил: "Стабилизатор, тормозим". И здесь признаю, что самолет уже прошел скорость на которой должно было быть принято решение - тормозить или продолжать взлет. Второй пилот допустил одну оплошность, когда уменьшил работу двигателя, - сказал он.



Об этом он высказался в эфире телепередачи на 31 канале.

Благодаря "черному ящику" комиссия по расследованию авиакатастрофы восстановила хронологию возникновения и развития особой ситуации. О том, что же происходил на борту самолета ранее рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Роман Скляр.



Кроме того, Жумасултанов отметил, что сотрудники авиакомпании приезжали к пострадавшим в больницу, но не были допущены.



Следственные органы посчитали, что будет оказываться давление Никого из сотрудников не допустили ни врачи, ни охрана, - заключил он.