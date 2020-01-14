Россия - Турция: устойчиво ли зыбкое партнерство? - А.Арешев

20:41 14.01.2020 Андрей АРЕШЕВ | 14.01.2020 |



Признаков действительно серьезного кризиса в отношениях между Турцией и НАТО не наблюдается

8 января президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин присутствовали в Стамбуле на торжественной церемонии запуска состоящего из двух ниток газопровода "Турецкий поток" (мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров в год). Новая газотранспортная артерия предназначена для доставки российского газа в Турцию, а в ближайшем будущем и в страны Юго-Восточной Европы. Газ уже начала получать Болгария и частично Румыния, в то время как заполняемость "турецкой" трубы будет определяться многими факторами. Сокращая зависимость от трубопроводного газа, в 2018 году Турция импортировала 11,3 млрд кубометров СПГ (22,5 % от общего объема закупок). С января по июль 2019 года импорт СПГ достиг рекордных 7,7 млрд кубометров.

В США свое отрицательное отношение к "жесткой, порой изобретательной" конкуренции со стороны России уже высказал заместитель Майка Помпео по политическим вопросам Дэвид Хейл.



Не исключено, что южный газовый маршрут в обход Украины может повторить судьбу "Северного потока - 2", ввод которого в строй задерживается минимум на год. Проблемы намечаются в Болгарии, где должны завершить строительство своего (трансбалканского) участка в мае 2020 года. Посол России в Софии Анатолий Макаров упоминал о данном ему обещании премьер-министра Бойко Борисова о том, что российский газ начнет поступать через территорию Болгарии в Сербию по "Турецкому потоку" 31 мая 2020 года. Однако по итогам декабрьских переговоров с президентом Сербии Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны. Путин подчеркнул, что, если болгары не хотят осуществить газотранспортный проект на своей территории, Москва найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы. Взгляда на карту достаточно, чтобы убедиться: речь идет о Греции…



В своей речи 8 января Р. Эрдоган сказал о завершении в конце минувшего года строительства совместного с Азербайджаном газопровода TANAP по доставке голубого топлива с берегов Каспия в страны Южной Европы. По словам турецкого лидера, реализация разнообразных проектов позволила его стране стать "центром торговли энергетическими ресурсами".



Запуск построенного силами "Газпрома" "Турецкого потока" полностью соответствует долгосрочным интересам Турции, стремящейся стать региональным газораспределительным хабом, что подправит неустойчивую экономическую динамику и позволит приобрести дополнительные аргументы в торге с партнерами по НАТО. Как известно, президент Эрдоган и люди из его окружения регулярно клеймят Запад за различные недружественные шаги, например, такие как недавнее принятие обеими палатами американского конгресса "армянской" резолюции. Накануне декабрьского саммита НАТО в Лондоне Эрдоган отказался было согласовывать "план по защите Балтии и Польши", поставив условием признание альянсом террористическими курдских группировок в Сирии, но потом передумал.



Как известно, после начала Анкарой операции "Источник мира" в Сирии в октябре 2019 года Берлин приостановил поставки вооружений в Турцию, однако в начале декабря они были возобновлены. Как выразился глава Пентагона М. Эспер, "основной… способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией - это действия через НАТО, наших союзников". По мнению турецкого эксперта М. Хаккы Джашина, "с одной стороны, президент США Дональд Трамп не желает потерять Турцию с точки зрения интересов США, с другой – не хочет войти в американскую историю как президент, потерявший Турцию во внешней политике".



2019 год прошел под знаком оживленной пикировки в связи с приобретением турками российских зенитно-ракетных систем С-400, заметно пошедшей на спад после ноябрьской встречи президентов США и Турции. Как следует из заявлений пресс-секретаря и ближайшего советника Эрдогана Ибрагима Калына, тактико-технические характеристики российских ракет вполне могут стать достоянием американских партнеров Анкары в обмен на возврат Турции в программы по совместному производству истребителей F-35.



Разногласия с Анкарой не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик, утверждает командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиан: "…на нашем уровне, на уровне военных, мы остаемся очень близки с нашими турецкими партнерами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом". Несмотря на недавние угрозы Анкары изгнать иноземных обитателей Инджирлика, коих сейчас там около 2 тысяч, Пентагон выделил восьми турецким компаниям в общей сложности 95 млн долларов на строительные работы и другие проекты для баз; работы должны завершиться к декабрю 2024 года. Тем самым демонстрируются "долгосрочные планы Пентагона остаться в Турции". Известно, что на американской базе в провинции Адана складировано как минимум 50 американских ядерных боезарядов. Кроме того, американские военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении в местности Кюреджик (юго-восточная провинция Малатья) в составе системы ПРО НАТО в Европе.



В последние месяцы турецкие и некоторые российские СМИ активно обсуждают отдельные аспекты растущей турецкой региональной мощи, включая приоритетное развитие военно-промышленного комплекса и даже возможные ядерные амбиции Турции. Не меньшее значение имеют планы превращения Турции в самодостаточного обладателя энергетических ресурсов. Исключительно важное значение здесь имеет господство на Средиземном и прилегающих морях, согласно заявленной доктрине Mavi Vatan ("Голубая Родина"), включая доминирующее влияние в Ливии в контексте борьбы за энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья. В декабре 2019 года в Турции была спущена на воду головная неатомная подводная лодка, а в 2020 году ВМС страны пополнятся крупнейшим универсальным десантным кораблем TCG Anadolu, оснащенным разработанной в Турции системой управления боевыми действиями нового поколения.



12 января Великое Национальное Собрание одобрило возможную отправку в Ливию турецких военнослужащих. Как отмечают некоторые эксперты, в этой охваченной хаосом стране Россия и Турция оказались перед непосредственной опасностью встать по разные стороны конфликта, в связи с чем они готовы приложить максимум усилий для сглаживания разногласий. Здесь нельзя не отметить объявленное перемирие между враждующими сторонами, о намерении придерживаться которого уже объявили и поддерживаемое Анкарой и Дохой Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, и Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, за которым стоят Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Только долго ли это перемирие продлится – сказать сложно, ибо взаимные обвинения в его нарушении противником уже посыпались. Среди участников противостояния, поддерживаемых различными внешними силами, достаточно горячих голов, в том числе – перебрасываемых на север Африки турецкими спецслужбами (в обмен на гражданство и иные преференции) боевиков из Идлиба.



13 января в Москве прошли российско-турецкие консультации на уровне министров обороны и иностранных дел с участием предводителей основных противоборствующих в Ливии сторон – Ф. Сараджа и Х. Хафтара (при этом первый из них встречаться со вторым отказался). Многочасовые переговоры завершились накануне без подписания соглашения, способного хотя бы декларативно ограничить проникновение Турции в завоеванную еще при Сулеймане Великолепном и потерянную только в начале XX века Триполитанию (северо-западную Ливию). Возможно, впрочем, переговоры еще продолжатся.



Несмотря на скорее оппозиционный ныне характер деятельности бывшего премьер-министра Турции и автора доктрины неоосманизма Ахмета Давутоглу, экспансионистские устремления с опорой на "османское" великодержавие составляют основу внешнеполитического курса Анкары в Евразии и в Африке. Часто забывают, что с 2018 года ключевой партнер эрдогановской Партии справедливости и развития (ПСР) в рамках "Народного альянса" – это основанная Альпарсланом Тюркешем ультраправая Партия националистического движения. Как отмечает востоковед-тюрколог Юрий Мавашев, "турецкие общественные организации очень активны на территории России, изучая общественное мнение россиян, выстраивая контакты далеко не только с теми, кто приятен Кремлю". Приводит он и мнение одного из осведомленных турецких собеседников о том, что наиболее слабая часть в контактах двух стран за последние годы состоит в их односторонней ориентации на взаимоотношения лидеров: "Да, встреч между [президентами] очень много. Но… через два, три года внутренняя общественная динамика в Турции может кардинально измениться. Что тогда будет делать Россия, если она по факту не выстраивает больше контактов ни с кем, кроме как с Эрдоганом?"



Такая обеспокоенность высказывалась и ранее. Проблема здесь действительно есть, она придает хрупкий характер двусторонним отношениям, делая их уязвимыми перед внешними и внутренними вызовами. Можно вспомнить динамику событий после уничтожения российского военного самолета в небе над Сирией 24 ноября 2015 года. Попытку военного переворота летом 2016 года, согласно распространенному в Турции убеждению, ее лидеру удалось парировать благодаря своевременно полученной из Москвы информации, что позволило частично нормализовать двусторонний диалог, выведя его, несмотря на убийство российского посла в Анкаре А. Карлова, на уровень "избирательного партнерства". Однако концентрация на торговле, на энергетических проектах, на туризме, на приобретении россиянами недвижимости в Анталье не делает двусторонние отношения эксклюзивными для Анкары, о выходе которой из НАТО даже в среднесрочной перспективе могут рассуждать разве что люди наивные.



Распределение сил по итогам местных выборов - 2019

2019 год был отмечен для правящей в Турции партии и ее лидера не только экономическими сложностями, но и потерей по результатам местных выборов 31 марта крупнейших мегаполисов, прежде всего Стамбула (попытка украсть победу у избранного мэром Экрема Имамоглу закончилась его еще более убедительной победой). В конце августа и начале сентября из ПСР ушли или были изгнаны влиятельные политики, включая ее соучредителя, бывшего вице-премьера и министра иностранных дел Али Бабаджана и Ахмета Давутоглу. По некоторым оценкам, количество членов ПСР в 2019 году сократилось на 10 %; продолжаются преследования курдских политиков из "Партии демократии народов" и военные действия – в Сирии и в Турецком Курдистане.



Ближайшие президентские выборы в Турции должны состояться в конце 2023 года, но есть возможность их досрочного проведения в случае дальнейшей потери популярности ПСР и ее лидера. Выступая на церемонии открытия "Турецкого потока", Владимир Путин отметил "попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами". Не приходится сомневаться, что эти попытки не только не прекратятся, но будут интенсифицированы – с опорой на оппозицию Эрдогану (с которой у России отсутствуют сколь-либо серьезные контакты), "евроатлантическое" крыло турецких верхов, а также на некоторые специфические особенности турецкой политической культуры. Источник - fondsk.ru

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