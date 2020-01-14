 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Научный прорыв. Ученые создали первых "живых роботов", - Independent
00:00 15.01.2020

14 января 2020 г.
Эндрю Гриффин | The Independent
Ученые создали первых "живых роботов", совершив прорыв
"Ученые создали то, что они называют первыми "живыми роботами": совершенно новую форму жизни, созданную из живых клеток, - передает The Independent. - Команда исследователей взяла клетки эмбрионов лягушек и превратила их в машину, которую можно запрограммировать на работу по их усмотрению. Впервые человечество смогло создать "полностью биологические машины с нуля", - пишет команда ученых, которая стоит за открытием, в своем докладе".

"Это может позволить им отправлять крошечных "ксеноботов", например, для транспортировки лекарств в теле пациента или для очистки океанов от загрязнений. Ученые утверждают, что эти ксеноботы могут излечить себя в случае повреждения", - говорится в статье.
"Это новые живые машины, - говорит Джошуа Бонгар, эксперт из Университета Вермонта, который был одним из соавторов нового исследования. - Они не являются ни традиционными роботами, ни известными видами животных. Это новый класс артефактов: живые, программируемые организмы".

(...)
"Мы можем представить себе множество полезных применений для этих живых роботов, которые другие машины не могут выполнить, например, находить плохие химические соединения или радиоактивное загрязнение, собирать микропластик в океанах, путешествовать по артериям, чтобы вычистить бляшки", - отметил один из авторов исследования Майкл Левин, который руководит Центром регенеративной биологии и биологии развития при Университете Тафтса, где и были созданы ксеноботы.
Команда ученых описала свой прорыв в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

"(...) Ученые приступили к разработкам, используя суперкомпьютер, чтобы создать тысячи возможных схем новых форм жизни. (...) Например, если компьютеру давали задание создать существо, которое двигалось в определенном направлении, он пробовал сотни различных способов объединить имитируемые клетки в разные формы (...). И в итоге он выдал ученым теоретические схемы построения форм жизни, - повествует The Independent. - Затем во второй части исследования микрохирург и другие исследователи воплотили эти проекты в реальность. Они взяли стволовые клетки эмбрионов африканских лягушек, инкубировали их, а затем использовали невероятно крошечные инструменты, чтобы разделить их и собрать в соответствии со схемой, разработанной компьютером. Это означало, что ученые соединили настоящий органический материал в форму жизни, которая ранее никогда не существовала в природе".

"После этого клетки начали работать вместе. Как и предполагал компьютер, роботы могли двигаться самостоятельно, в конечном итоге делая это согласованным образом и исследуя свою среду в течение нескольких недель (...). Ученые считают, что они смогут создавать и более сложные версии ксеноботов. Согласно компьютерному моделированию, должна быть возможность создать ксеноботов с карманом на теле, который можно было бы использовать для транспортировки какого-либо предмета - например, для доставки лекарственного средства при передвижении по телу пациента", - отмечается в публикации.

"Создание роботов из таких живых материалов может привести к значительным изменениям в способах использования технологий, полагают ученые. Ксеноботы могут регенерировать, и когда они умирают, они полностью биоразлагаемы. Более того, они могут "ремонтировать" себя. В отличие от традиционных материалов, роботы могут быть разрезаны почти что пополам, и они смогут починить себя до первоначальной формы, утверждают ученые".

"Исследователи признают, что существует опасность того, что такие разработки могут быть использованы способами, которые мы даже представить себе не можем, что приведет к непредвиденным последствиям. Если системы станут достаточно сложными, люди не смогут предсказать, как они начнут себя вести. "Если человечество хочет выжить в будущем, нам нужно лучше понимать, как сложные свойства каким-то образом вытекают из простых правил, - указал Левин в своем заявлении. - Это исследование является прямым вкладом в то, чтобы разобраться чего боятся люди, то есть в непредвиденных последствиях", - сказал он.
"По его словам, новое исследование является важным шагом на пути к пониманию таких систем. Узнав больше о том, каким образом живые системы принимают решение о том, как они будут вести себя, и можно ли это изменить и как, мы сможем лучше понять их итог", - заключает газета.

Источник: The Independent

Источник - inopressa.ru
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