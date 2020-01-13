Две неизвестные ракеты попали в американо-иракскую базу близ Багдада

00:01 15.01.2020

Иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом во вторник, 14 января, сообщил телеканал Al Hadath.



Отмечается, что на базе находятся американские военнослужащие. Атака была достаточно интенсивной, передают СМИ. На территории базы разорвались две ракеты. Других подробностей не приводится.

12 января стало известно, что иракская авиабаза Балад в провинции Салах-эд-Дин, где размещаются американские военнослужащие, подверглась ракетному удару.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с этим. По его словам, подобные проявления нарушения суверенитета Ирака группами, "нелояльными к иракскому правительству", должны быть прекращены.

8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани американскими ВВС, произошедшее в ночь на 3 января, нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

5 января Багдад принял постановление, призывающее к выводу войск США и международной коалиции из страны. Американцы отказались выполнять требования.