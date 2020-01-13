В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском "Боинге"

00:12 15.01.2020

В Иране задержали несколько человек, которых подозревают по делу о сбитом в ночь на 8 января украинском самолете, сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейна Эсмаили, пишет Медуза.



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Эсмаили не уточнил, кого именно задержали и сколько их. Ранее президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти страны проведут тщательное расследование катастрофы.

В ночь на 8 января, когда Иран обстрелял военные базы США в Ираке, разбился пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", перевозивший 176 человек. Все они погибли.



Через три дня Иран признал, что лайнер сбили противовоздушные силы страны. Местное военное формирование Корпус стражей исламской революции полностью взяло на себя ответственность, объяснив авиакатастрофу ошибкой. После признания Ирана Украина переквалифицировала статьи дела на убийство двух и более людей и уничтожение самолета.