В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском "Боинге"

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 15.01.2020
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00:42  Украинский Боинг: кто, как и зачем будет использовать массовое убийство
00:40  "Филькина грамота": что не так с новой языковой программой Казахстана? - Е.Ким

00:39  Афганистан не то место, где гибнут империи, - Петр Штепанек
00:37  От "американского мира" к "российскому миру"? - Ибрагим Варлы
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00:33  Дело об убийстве 19-летней Камилы Дуйшебаевой: всплыли имена больших Кыр-чиновников
00:32  Россияне взломали украинскую газовую компанию, находящуюся в центре импичмента Трампа, - New York Times
00:30  Почему Хафтар не подписал соглашение о перемирии, - А.Асалыоглу
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00:01  Две неизвестные ракеты попали в американо-иракскую базу близ Багдада
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Вторник, 14.01.2020
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20:41  Россия - Турция: устойчиво ли зыбкое партнерство? - А.Арешев
20:40  Европа без белых? К концу XXI века европейцы будут жить совершенно в другой Европе, - В.Гулевич
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18:03  Полковник Иван Абграль - герой покорения Коканда и первый начальник Ташкентского уезда. Забытые солдаты Империи-8
16:13  Трампу удалось пройти по краю ближневосточной пропасти, - Элизабет Дрю
15:43  "Стабилизатор, тормозим"... Вину за катастрофу Алматинского "фокера" валят на пилотов
14:46  УзбЦИК обнародовал полный список новоизбранных депутатов Закпалаты Олий Мажилиса
14:38  Не втерпежь. 17-летняя внучка Ельцина Маша Юмашева выходит замуж за горе-футболиста Федю Смолова
14:32  Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
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14:28  Как здорового человека в узбекском Касане превратили в инвалида (житейская история)
13:43  Этническая кыргызка Нодира Джанибекова впервые в истории избрана депутатом УзбПарламента
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09:44  В США судят рос-бизнесмена Удовенко, помогавшего Аблязову воровать деньги из казахстанского БТА Банка
09:21  Госсельхозинспекцию Казахстана возглавил господин Марс
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02:30  ГосТелеРадио Киргизии "ЭлТР" возглавил очередной ошмяк-кадр Керимбек Калыкулов
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01:49  У КырПрезидента новая старая пресс-секретарша - Толгонай Стамалиева и 3 доп-отдела в аппарате
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00:59  "Всю ночь стреляют"... Кыргызы Баткена никак не могут мирно ужиться с таджиками, - К.Раимова
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Понедельник, 13.01.2020
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В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском "Боинге"
00:12 15.01.2020

В Иране задержали несколько человек, которых подозревают по делу о сбитом в ночь на 8 января украинском самолете, сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейна Эсмаили, пишет Медуза.

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Эсмаили не уточнил, кого именно задержали и сколько их. Ранее президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти страны проведут тщательное расследование катастрофы.
В ночь на 8 января, когда Иран обстрелял военные базы США в Ираке, разбился пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", перевозивший 176 человек. Все они погибли.

Через три дня Иран признал, что лайнер сбили противовоздушные силы страны. Местное военное формирование Корпус стражей исламской революции полностью взяло на себя ответственность, объяснив авиакатастрофу ошибкой. После признания Ирана Украина переквалифицировала статьи дела на убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Источник - asiaplustj.info
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