Дело об убийстве 19-летней Камилы Дуйшебаевой: всплыли имена больших Кыр-чиновников

00:33 15.01.2020 Дело Камилы Дуйшебаевой: всплыли имена больших чиновников



10 марта этого года при загадочных обстоятельствах была убита 19-летняя Камила Дуйшебаева. Уголовное дело не раскрыто до сих пор. Между тем отец девушки Эшмамбет Дуйшебаев уверен: в том, чтобы убийство так и осталось "глухарем", заинтересованы люди, сидящие во власти. Свое собственное спецрасследование провели журналисты "Азаттык", побеседовав с родными убитой, ее друзьями и проходящими по делу свидетелями.



Отец девушки Эшмамбет Дуйшебаев сообщил: среди тех, кто последним выходил на связь с его дочерью, есть родственники высокопоставленных лиц. Они давали показания в ходе следствия, которое, однако, по словам других свидетелей, не нашло доказательств их причастности к преступлению. Управление же внутренних дел Чуйской области, ссылаясь на тайну следствия, отказалось предоставить подробности.



В деле фигурируют известные люди?



Министр внутренних дел Мелис Турганбаев еще весной заявлял, что дело об убийстве Камилы Дуйшебаевой будет скоро раскрыто. Между тем прошло уже девять месяцев, а убийц так и не нашли. Органы внутренних дел сообщали, что проверяются все связи и телефонные разговоры убитой. Также отмечалось, что в качестве свидетелей допрошены десятки людей (в целом по убийству Камилы следователи допросили более 40 человек). Но то, что среди допрошенных были подозрительные лица, озвучено впервые.



"Меня ознакомили с показаниями свидетелей: друзей моей дочери, ее сокурсников, знакомых и родственников. Среди тех, кого допросило следствие, был и родственник генерального прокурора Аиды Саляновой – Калый Салянов, а также бывший адвокат объединения "Мекен шейиттери" Осунбек Жамансариев. По-моему, они являются друзьями. Моя дочь была с ними знакома. Как оказалось, Калый подвозил ее 9 марта (накануне убийства. - vb.kg). Я не могу утверждать, что в смерти моей дочери виновен Калый Салянов. Но у следствия нет выводов по поводу других подозрительных лиц", - рассказал Эшмамбет Дуйшебаев.



Наибольшие подозрения встреча Камилы с Калыем Саляновым вызвала и у сестры убитой Айжан Дуйшебаевой.



Разыскивавшуюся в Бишкеке студентку нашли мертвой на кладбище



"Ночью 9 марта Камила со своей подругой Гульнизой (имя изменено - vb.kg) сидели в кафе "Демократ". Об этом нам позднее рассказала Гульниза. Тогда они позвонили мужчине по имени Калый и попросили подвезти их. Он приехал. Гульнизу отвезли в 7-й микрорайон. После этого, по словам самого Калыя, Камила попросила отвезти ее к караоке-клубу "40x40". Но что произошло потом, неизвестно. Той же ночью Камила приехала домой - уже на такси. Мы в это время спали. Она сама открыла дверь и пошла в свою комнату. Встретивший ее тогда племянник рассказал, что Камила была без настроения. И утром она долго сидела, задумавшись, у окна. Мы не придали этому значения. Потом вышла из дома и так и не вернулась", - сообщила Айжан Дуйшебаева.



Тело 19-летней студентки нашли ровно через неделю после ее последнего визита домой, 17 марта. Труп девушки обнаружился на окраине села Байтик.



Уголовное дело открыли в Аламединском РОВД. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: Камилу убили - задушили ее собственным шарфом. По данным патологоанатомов, жертву не пытали и не насиловали. Для того чтобы определить круг подозреваемых, следователи восстановили хронику событий, случившихся как в день смерти девушки, так и накануне, установив круг лиц, с кем Камила связывалась перед смертью.



Сверстница девушки Гульниза (именно она ночью 9 марта была в кафе вместе с Камилой) ограничилась коротким пересказом показаний, которые она давала следователю. Отвечать на дополнительные вопросы она отказалась.



Убийц Камилы Дуйшебаевой пообещали поймать в ближайшее время



"Она была очень хорошей девушкой, готовилась к свадьбе, замуж собиралась за парня по имени Кылыч. Он работает в Алматы. 9 марта мы хорошо посидели, потом разошлись по домам. Да, меня высадили по дороге. Домой я приехала примерно в 11 часов. Утром она мне позвонила, спросила, где я. Я ответила, что сижу на занятиях. Больше я ничего не знаю", - сказала Гульниза.



Парень убитой Кылыч также давал показания. Молодой человек должен был встретиться с Камилой 10 марта, но на встречу прийти в итоге не смог. С самого начала следствие заподозрило парня, мол, Кылыч мог убить девушку из-за ревности. Но расследование эту версию не подтвердило.



Особые показания особых свидетелей



Нашли следователи и того самого "родственника высокопоставленного чиновника", который подвозил девушек в ночь перед убийством. По словам других свидетелей, Камила и 53-летний предприниматель по имени Калыбек (Калый Салянов) знали друг друга давно. Они познакомились, когда девушка пыталась устроиться к бизнесмену на работу.



"Вечером 9 марта я с друзьями был в бане. Примерно в 10 часов ночи мне позвонила Камила, сказала: "Калыбек байке, мы задолжали в кафе, не могли бы вы одолжить тысячу сомов". Я сказал, что не могу, сижу с ребятами, но она настойчиво продолжала звонить - семь-восемь раз. Я не смог отказать и поехал в кафе вместе с другом, экс-губернатором Нарынской области. После того как мы расплатились, девушки попросили их подвезти. Мы довезли Гульнизу до дома, после чего Камила попросила оставить ее возле кафе "40х40". Высадив ее там, мы с другом поехали домой. Дома я встречал своего друга, пришли также герои 7 апреля, а 10 марта мы с Осунбеком Жамансариевым уехали в Джумгал. В тот день нас не было в Бишкеке, этому есть доказательства, есть показания свидетелей", - рассказал предприниматель.



Экс-председатель "Мекен шеиттери" Осунбек Жамансариев со следователями также беседовал. Однако, утверждает Жамансариев, его показания непосредственно Камилы не касаются.



По делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой допрошены родственники и друзья



"Я таких показаний не давал. Может, Салянов сказал, что он довозил девушку. В моих показаниях нет слов о том, что мы ее довозили. Я не знал эту девушку и никогда ее не видел. В последний раз, может, ее кто-то другой довозил, это были ее знакомые. Меня по этому поводу на допросе не спрашивали. Если данная информация будет предана огласке, то могут понять по-другому. Если кто-то довел что-то до следствия, то спрашивать надо у них. Я никакого отношения к этому не имею. Это подтвердит и следствие", - заявил Осунбек Жамансариев.



МВД пыталось закрыть дело?



Бывший министр внутренних дел Абдулда Суранчиев, выступая 23 апреля в парламенте, опроверг версию об убийстве девушки, добавив, что погибшая вела легкомысленный образ жизни. Высказывание чиновника вызвало жесткую критику со стороны общественности. Отец же Камилы Эшмамбет Дуйшебаев считает, что очерняя девушку, правоохранители таким образом пытались закрыть уголовное дело.



"Я был очень расстроен, когда услышал слова министра Суранчиева. Он выставил мою дочь легкомысленной девушкой. На самом деле Камила была открытой, всегда говорила все, как есть. Кроме как на учебу, она особо никуда и не выходила. Тогда в праздничные дни я разрешил ей выйти с подругами. Но Суранчиев заявил, что моя дочь повесилась, а потом будто бы пошла на поле рядом с селом Байтик и легла там. Это меня очень разозлило. Позже я понял, что уже тогда предпринимались попытки закрыть дело. Я подозреваю, что люди во власти заинтересованы в том, чтобы дело о гибели моей дочери не было раскрыто. Поэтому, видимо, его до сих пор и не раскрыли", - поделился своими мыслями отец Камилы.



МВД: Эксперты из Малайзии помогут раскрыть убийство Камилы Дуйшебаевой



На днях нынешний министр внутренних дел Мелис Турганбаев заявил: для раскрытия убийства девушки прилагаются все силы. В помощь местным следователям МВД привлечет экспертов по мобильной связи из Малайзии. Иностранцы должны исследовать и дать заключение по телефонным контактам убитой, регистрация которых не подтверждена. Также эксперты помогут в расшифровке сообщений, которыми убитая обменивалась через мобильный мессенджер WatsApp, - отечественное следствие сделать этого не смогло.



В ближайший вторник, 16 декабря, расследование этого резонансного дела рассмотрят на своем заседании члены парламентского комитета по законности, правопорядку и борьбе с преступностью. Источник - Вечерний Бишкек

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