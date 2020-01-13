 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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От "американского мира" к "российскому миру"? - Ибрагим Варлы
00:37 15.01.2020

Место слабеющей державы занимают сильнейшие игроки - это в природе вещей. Пробел, оставляемый Америкой, заполняют другие страны. По мнению автора, доминирующим центром силы в мире сегодня является Россия. Займет ли она место США на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Азии?

Birgun (Турция): от "американского мира" к "российскому миру"?
Ближний Восток и новая игра России

Ибрагим Варлы (İbrahim Varlı)

Понятие "Pax Romana" обозначает порядок, созданный Римской империей в регионах, которые она держала под контролем с использованием военной силы, и переводится с латинского языка как "римский мир". Этот период длился примерно два века. С начала XIX века начался столетний период "Pax Britannica" ("британский мир"), который продолжался до начала XX века. После этого периода абсолютного господства Великобритании - "империи, над которой никогда не заходит солнце" - на политическую сцену в качестве глобальной державы на этот раз вышел американский империализм, который навязал свой "мир".

Термином "Pax Americana" (или "американский мир") назывался порядок, насажденный американским империализмом после Второй мировой войны по аналогии с Римской империей. Подобно Риму американский империализм тоже под видом "мира" нес хаос и нестабильность по всему земному шару. Стремился установить господство с помощью своего языка, своих законов, своих обычаев и, конечно, военной мощи.

Теперь и этот период подходит к концу. США уже не обладают былым могуществом. США, которые за годы после Второй мировой войны стали гегемоном мирового капитализма, с большой скоростью теряют высоту. В то время США контролировали половину мировой экономики, а сегодня могут осуществлять только 18% мирового производства. Параллельно с пошатнувшейся экономической мощью ослабевает политическое, идеологическое, военное влияние США.

По этой причине США, несмотря на свою огромную военную мощь, не могут, как раньше, играть по своим правилам. В силу этого затруднения они все чаще прибегают к насилию, силе, давлению. Именно поэтому в 132 из 192 стран-членов Организации Объединенных Наций находится американский военный контингент разной численности, а в 40 странах - американские базы. Это ослабление гегемонии США вызывает разлад и в рядах "коллективного империализма". На атлантическом фронте как никогда громко стали раздаваться возражения со стороны дуэта Германия - Франция против политики США.

Время России

Вместо "Pax Americana" наступает эпоха "Pax Russiana" ("российский мир")? Место слабеющей державы занимают другие игроки - это в природе вещей. И пробел, оставляемый Америкой, заполняют другие страны. Самый доминирующий из этих центров силы - Россия.

Оставив позади неспокойные 20-25 лет после распада СССР, Россия в первой четверти XXI века снова включилась в глобальную борьбу за влияние и стала навязывать свой "мир". В тех регионах, где Россия вмешивается, при необходимости используя военную силу, и где устанавливает свой контроль, она давно создает свой особый порядок.

Следы "российского мира" можно видеть в Сирии и Ливии. Россия, которая бросает вызов Америке, создает свою игру и свою гегемонию, обеспечила объявление режима прекращения огня в Ливии и сирийском Идлибе начиная с 12 января. Учитывая, что обе страны были превращены Соединенными Штатами в кровавое море, именно Путин принимает в Москве как большое количество конфликтующих игроков в каждой из двух стран, так и представителей региональных государств.

Вчера, 13 января, в Москве шла лихорадочная дипломатия. В России находились Хафтар (Haftar), представляющий правительство в Тобруке, глава правительства в Триполи Ас-Сарадж (As-Sarraj) и три министра из Анкары.

Россия не ограничится Ливией и Сирией

Присутствуя и на поле боя в Сирии и Ливии, следуя на шаг впереди и срывая всевозможные сценарии обойти ее, Москва своим вмешательством кардинально изменила баланс сил в регионе.

В Ливии не только присутствуют российские наемники частной военной компании Вагнера, Россия оказывает и фактическую военную помощь. Россия занимает сторону генерала Халифы Хафтара, а руководство Партии справедливости и развития Турции - правительства в Триполи. Вчера, 13 января, в Москве была обеспечена устойчивость режима прекращения огня, объявленного по призыву России и Турции. Однако в каждой из двух стран, ставших аренами региональной и глобальной борьбы за влияние, перемирие, объявленное с помощью давления на конфликтующие стороны, является крайне хрупким.

Ходы России, судя по всему, не ограничатся Ливией и Сирией. Москва, которая отныне тоже заявляет о своем участии в глобальной региональной борьбе за влияние, похоже, распространит свою активность и на другие зоны конфликта. По крайней мере на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Азии место США может занять Россия.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579037820
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