 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Филькина грамота": что не так с новой языковой программой Казахстана? - Е.Ким
00:40 15.01.2020

"Филькина грамота": что не так с новой языковой программой Казахстана?

Программы развития казахского языка превратились в источник обогащения

ЕВГЕНИЯ КИМ

"По заявленным в программе развития цифрам невозможно отчитаться. Но эта проблема решена. Как только выходит время реализации очередной программы или стратегии - итоги работы не подводятся. Вместо этого пишется новая программа, а прошлые документы становятся составной частью новых планов", - политолог Максим Казначеев прокомментировал ИА REGNUM государственную программу по реализации языковой политики на 2020-2025 годы в Казахстане.

ИА REGNUM: Согласно документу, в Казахстане долю населения, владеющую государственным языком, в 2020 году планируется довести до 90,5%, в 2021 году - до 91%, а в 2025 году - до 95%. Отмечается, что основной целью программы является модернизация языка на основе латинской графики. Это реальные показатели?

Планы нереальные, цифры взяты с потолка. Они регулярно встречаются в государственных программах развития языка. Подобные программы уже принимались неоднократно, и заявленные показатели не достигались ни разу.

Такие количественные показатели, в 90% и 95%, всплывают не в первый раз. По предыдущей программе развития государственным языком в Казахстане в уже наступившем 2020 году должно было владеть примерно 90-95% населения. Естественно, эти цифры не достигнуты.

ИА REGNUM: Как же по ним отчитываться, если результаты не достигнуты?

По таким показателям невозможно отчитаться. Но эта проблема решена. Как только заканчивается время реализации очередной программы или стратегии - итоги работы просто не подводятся. Вместо этого пишется новая программа, а прошлые документы становятся составной частью новых планов.

Такая схема используется не только в программах развития языка и других гуманитарных направлениях, но и в сферах экономики. Показатели и планы переписываются, а по заявленным ранее цифрам не отчитываются.

ИА REGNUM: В чем смысл запуска подобных неосуществимых планов в Казахстане?

Подобные программы выступают платформой для распределения бюджетных средств. Это множество направлений - от пропаганды языка до выпуска учебных пособий.

Достаточно большое количество государственных и окологосударственных структур получают финансирование десятилетиями. А так как нет итоговой отчетности, регулярного поведения итогов - отсутствует контроль за качеством исполнения.

А общий языковой фон формируется общими демографическими показателями - рождаемостью, смертностью, эмиграцией и так далее. Это серьезно увеличивает долю использования государственного языка в Казахстане.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579038000
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