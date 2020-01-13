Украинский Боинг: кто, как и зачем будет использовать массовое убийство

00:42 15.01.2020

Уинстон Черчилль как-то заметил, что ситуацию мало уметь использовать, ее надо уметь создавать. Вне зависимости от оценок, ситуация в Иране создана: правительство на высшем уровне признало факт поражения иранской ракетой украинского Боинга 737, следовавшего рейсом PS752 по маршруту Тегеран - Киев.



АНДРЕЙ ГАНЖА



Великий любитель армянского коньяка и кубинских сигар, сэр Уинстон Черчилль как-то заметил, что ситуацию мало уметь использовать, ее надо уметь создавать. Вне зависимости от оценок, ситуация в Иране создана: правительство на высшем уровне признало факт поражения иранской ракетой украинского Боинга 737, следовавшего рейсом PS752 по маршруту Тегеран - Киев. 11 января иранский Генштаб признал, что самолет был сбит в результате непреднамеренной человеческой ошибки, что спустя несколько часов подтвердили министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и президент страны Хасан Рухани. То есть та самая черчиллевская "ситуация" была создана.



Пристальное медийное внимание мировой прессы и вполне понятный трагизм человеческих эмоций со временем приугаснут, но вот использовать ситуацию будут еще долго. Вопрос один - как?



Американцы, скорее всего, будут ее использовать для достижения ряда целей:



- для переноса глобального информационного прицела с убийства генерала Касема Сулеймани (не скрываемого акта государственного терроризма) на трагизм человеческой гибели при катастрофе украинского самолета. Это, конечно, будет сложно, но нет таких информационных задач, которые не в состоянии решить американцы;

- для попытки роспуска КСИР (Корпуса стражей Исламской революции), уникальной силовой структуры, действующей как внутри Ирана, так и вне его пределов. КСИР за годы своего существования (с 1979-го) сосредоточил в своих руках не только значительный военный потенциал, вплоть до аэрокосмических сил, но и оседлал огромные финансовые потоки от продажи, в том числе и нелегальной, иранской нефти в Китай и Европу (через ливанских и оманских посредников). На Ближнем Востоке именно КСИР сейчас является основной угрозой Израилю и самым сильным региональным противником США;

- для смены режима аятолл в Иране. Доказательством чему являются разворачивающиеся там протесты, причиной которых обозначена именно гибель украинского самолета. Протесты корректируются англичанами настолько откровенно, что иранские силовики были вынуждены даже задержать посла Великобритании в Тегеране Роба Макэра, который "был арестован как иностранец на незаконном собрании и освобожден через пять минут после установления личности". Протесты в Иране уже перешли к использованию лозунгов с призывом к отставке лидеров;

- как повод для усиления антироссийской риторики. Боинг был сбит, как считают США и их союзники, ракетой "Тор" российского производства, что вызывает прямые ассоциации с катастрофой малазийского Боинга-777 рейса MH17, сбитого ракетой "Бук" на востоке Украины 17 июля 2014 года. А поскольку 9 марта в Гааге должен начаться суд по этому инциденту, то лишняя ассоциация обвинителям не помешает.



Иран же будет подносить ситуацию с гибелью украинского самолета как результат разрушительного присутствия на Ближнем Востоке войск США, а саму катастрофу объяснять напряжением сил ПВО ночью 8 января: в то время иранцы обстреливали американские ракетные базы в Ираке и опасались "ударов возмездия".



Но это совсем не означает, что "Тегеран кается". Напротив, в Тегеране уже произведены аресты, и президент Хасан Рухани инициирует срочное создание специального суда по делу о сбитом Боинге: "Судебная власть должна иметь специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов".



Вот именно об экспертизе и речь…



Лаборатория исследований киберпространства при Тегеранском университете выдвинула гипотезу, согласно которой Соединенные Штаты несут ответственность за инцидент. Исследовательская фирма считает, что "США развернули ракетный пассажирский самолет путем обманных операций над системой управления и контроля системы ПРО Ирана и обозначения самолета как крылатой ракеты с помощью радиолокатора и отключения оператора интегрированной системы противоракетной обороны". По мнению авторов гипотезы, это произошло потому, что, хотя системы ПРО были разработаны и изготовлены разными странами, техническим центром, разрабатывающим международные стандарты и соответствующие протоколы, остаются Соединенные Штаты.



Я не хочу уподобляться диванным аналитикам и экспертам, мановением волшебной компьютерной мыши превращающихся из знатоков Корана в специалистов авиастроения и противоракетной обороны. Поэтому не буду давать оценку версии. Тем более, что Тегеранский университет заявил, что это всего лишь гипотеза, хотя и проходящая проверку. Но если версия об американской электронной войне подтвердится, по мнению Тегерана "это будет означать, что американские военные действительно совершили крупное военное преступление и убили пассажирский самолет".



И, кстати, не совсем понятно, как такая сырая гипотеза университетской лаборатории вообще могла попасть в ленту "главных новостей" ИРНА, официального правительственного информационного агентства Исламской Республики Иран. Зато возникает убеждение, что на готовящемся в авральном порядке специальном суде Иран предложит свою версию инцидента.