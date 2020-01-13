"Багдад будет свободным!" Выгонит ли Ирак американские базы

00:45 15.01.2020 МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Галия Ибрагимова. После убийства Касема Сулеймани в Ираке подняли вопрос о выводе из страны американских баз. В ответ Дональд Трамп напомнил о вложенных в военную инфраструктуру "американских миллиардах", пригрозил заморозить иракские счета в банках США и лишить госбюджет значительных средств. Выйдут ли американцы из Ирака, разбиралось РИА Новости.



Споры на иракском поле



Противоречия между США и Ираном, которые в начале января едва не вылились в вооруженный конфликт, обострились с наступлением зимы. Площадкой для выяснения отношений стал Ирак, который и американцы, и иранцы считают сферой своего влияния.



Вашингтон апеллирует к тому, что после свержения Саддама Хусейна новая иракская государственность сформировалась за счет западной поддержки. Тегеран, в свою очередь, считает Багдад естественным союзником в регионе, который нуждается в поддержке.



И США, и Иран уверены, что безопасность в стране немыслима без их непосредственного участия. Но понимание, как эта безопасность должна обеспечиваться, у внешних сил расходится.



В Белом доме убеждены, что главная угроза для Багдада - терроризм. Отсюда - присутствие в стране американских военных баз, которые рассматриваются как гарантия стабильности. В 2014 году именно с иракской территории Вашингтон начал борьбу с "Исламским государством"*. Ограниченный контингент американских военных остается в стране и сегодня.



Режим аятолл смотрит на систему безопасности Ирака шире. Терроризм иранцы считают следствием более серьезной проблемы - усиливающегося гражданского раскола внутри иракского общества.



Произошло это разделение в 2011 году после официального завершения войны в Ираке. Тогда повстанческие группировки, сформированные после свержения Саддама Хусейна, отказались признавать центральное правительство и развернули вооруженную борьбу. На конфликт повстанцев и иракских властей наслаивались этнические, конфессиональные и клановые противоречия.



Тегеран много лет пытается контролировать ситуацию у соседей с помощью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитного подразделения иранской армии, которое специализируется на операциях за пределами Ирана. Убитый американцами глава КСИР Касем Сулеймани как раз координировал наведение порядка в Ираке по иранским лекалам.



"Тегеран - вон!"



Ситуация в Ираке усугубилась в октябре - жители Багдада вышли на улицы, чтобы выразить недовольство коррупцией, безработицей и другими сложными социально-экономическими условиями: после свержения Хусейна не произошло никаких значимых улучшений.



Протестующие потребовали от властей сократить влияние Ирана и США на внутрииракскую повестку. Пока иностранные державы не прекратят давить на иракское правительство, не произойдет никаких улучшений, возмущались митингующие.



"Багдад будет свободным! Тегеран - вон!" - выкрикивали демонстранты и били обувью по фотографиям генерала Сулеймани.



Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил американцев в подстрекательстве багдадцев к беспорядкам. Каких-либо доказательств их причастности к протестам он не привел, но пообещал ответить. Вскоре появился повод.



В конце декабря США нанесли удары с воздуха по объектам "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Членов этой группировки американцы считают террористами и обвиняют Иран в спонсировании боевиков. Авиаудары Вашингтон назвал ответом на ракетный обстрел иракской базы в Киркуке 27 декабря.



Через день после бомбардировки сторонники движения, среди которых большинство - шииты, начали штурм посольства США в Багдаде. Теперь Вашингтон обвинил иранцев в подстрекательстве.



Третьего января по приказу Дональда Трампа в результате ракетно-бомбового удара в районе багдадского аэропорта был убит глава КСИР Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб лидер шиитских группировок в Ираке Али Махди аль-Мухандис.



Восьмого января в отместку за убийство своего лидера члены КСИР выпустили ракеты по американским базам в Ираке. Никто из американцев не пострадал. Однако по ошибке иранские военные сбили украинский гражданский самолет, погибли 170 человек.



Письмо по ошибке



После убийства Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод из страны американских военных баз. Депутаты приняли резолюцию о запрете иностранного военного присутствия.



Несмотря на то что решение парламента пока не одобрили ни правительство, ни духовные лидеры страны, оно вызвало возмущение американцев. Трамп заявил, что вывод американских баз произойдет только после того, как Багдад вернет "миллиарды, вложенные США в авиабазу Балад". Иначе Вашингтон введет санкции против иракских властей, пригрозил американский лидер.



В Багдаде это сочли шантажом, но внезапно последовала примирительная риторика. Западные СМИ опубликовали письмо американских военных, адресованное иракским властям. В нем говорилось, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут передислокацию сил. Письмо было выдержано в вежливой дипломатической форме по отношению к иракским властям, что на фоне звучавшей жесткой риторики Трампа вызвало удивление в Багдаде.



Уже через день председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли назвал письмо "ошибкой и плохо сформулированным черновиком".



"США не планируют выводить войска из Ирака. Я не знаю, что это за письмо и откуда оно пришло", - поддержал коллегу и глава Пентагона Марк Эспер.



Вскоре появилась информация, что Вашингтон и Багдад все же начали переговоры на самом высоком уровне о дальнейшем пребывании американских военных в Ираке. Но надежды на компромисс очень быстро рассеялись.



Американцы восприняли как провокацию заявления иракских властей о возможном приобретении у России систем ПВО С-400. Не убедила их и оговорка Багдада, что произойдет это в случае отказа Вашингтона поддерживать безопасность страны.



Накануне источники в иракском кабинете министров сообщили журналистам, что Вашингтон грозится лишить Багдад доступа к правительственным счетам. Многие из этих счетов открыты в американских банках, и туда поступают основные доходы от экспорта иракской нефти.



Пределы взаимодействия



Координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов объясняет возникшие противоречия между США и Ираком тем, что стороны пытаются очертить границы взаимодействия.



"Требования американцев вернуть вложенные в иракские базы средства не имеют под собой почвы. В соглашении, которое стороны подписали при создании этих объектов, говорится, что после вывода американцев они - собственность Багдада. Кроме того, в договоренностях не идет речи о том, что наличие баз дает право США свободно летать над Ираком и бомбить - как в случае с "Катаиб Хезболлой" или Сулеймани - что вздумается", - пояснил РИА Новости Мамедов.



По мнению политолога, иракцы понимают, что без американской военной помощи им сегодня не обойтись. Тем не менее он не считает, что в среднесрочной перспективе поддержка американцев станет решающей.



"Это может прозвучать провокационно, но вывод американцев, возможно, стал бы толчком для более ответственного подхода Ирака к безопасности. Например, наличие российских С-400 позволило бы защитить страну, но пока самостоятельно принимать решения о закупках вооружений у третьих стран без согласования с США иракцы не могут", - уточнил эксперт.



Что касается иранского фактора в Ираке, по мнению политолога, американцы сами поспособствовали его укреплению.



"После свержения режима Хусейна США распустили его армию и помогали правительству Ирака формировать новую армию. Но желающих надевать форму было немного. Наибольшее рвение проявили шиитские группировки. Американцы в тот период хотели быстрее обеспечить безопасность в Ираке, свернуть операцию и согласились на участие шиитов в рядах вооруженных сил. Они не могли не учитывать, что иракские шииты всегда были близки с Ираном. Но тогда тактически это было выгодно и Вашингтону, и Тегерану", - объясняет Мамедов.



Политолог Нурлан Гасымов считает одной из главных задач присутствия американцев в Ираке сдерживание Ирана.



"Ирак крайне поляризованная этноконфессиональная страна. Но после падения режима Хусейна на первый план вышли шииты. Через них росло влияние Тегерана, который опасался, что слабые иракские институты власти могут представлять для него угрозу. Американское присутствие в Ираке как раз и сдерживало амбиции Ирана", - объясняет эксперт.



Нападение на американское посольство в Ираке, по мнению Гасымова, было спровоцировано иранцами, чтобы целенаправленно вызвать жесткую реакцию Вашингтона.



"Действовать режим аятолл начал после акций протестов в Ираке. Чтобы переключить внимание с антииранских лозунгов, звучащих на протестах, на другие проблемы, Тегеран предпринял серию антиамериканских провокаций. Они и привели к убийству Сулеймани. Но в итоге иранцы своего добились: внутренняя повестка ушла на второй план, а на первый вышла борьба с США. Если американцы все же покинут базы в Ираке, влияние Тегерана в этой стране еще больше усилится", - подытоживает политолог.



*Террористическая организация, запрещенная в России. Источник - РИА Новости

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579038300

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №994

- Кадровые перестановки

- Рейтинг оценки эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 2-го полугодия 2019 года)

- Компетенции акиматов трех крупных городов страны будут расширены

- На 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане

- Вызовы для Казахстана в 2020-м

- Предприниматели в Казахстане на три года освобождены от уплаты налогов

- Поэтапное внедрение всеобщего декларирования

- Для развития инфраструктуры акимат Алматы будет выкупать частные земельные участки по рыночной стоимости

