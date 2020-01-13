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Хафтарская подпись: согласится ли Тобрук на мир
01:05 15.01.2020

Судьба московского договора прояснится в Берлине

Эльнар Байназаров

Халифа Хафтар может продолжить наступление на Триполи, и силовой вариант для него по-прежнему остается предпочтительным. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты. 14 января фельдмаршал улетел из Москвы в Иорданию, так и не подписав соглашение по урегулированию. В российском Минобороны поспешили заверить: главнокомандующий Ливийский национальной армией (ЛНА) положительно отнесся к московскому договору, но взял два дня на переговоры с лидерами племен. Режим прекращения огня продолжает действовать. Между тем турецкий портал Anadolu сообщил о переброске сил ЛНА на юго-восток Триполи. Окончательную судьбу перемирия решит Берлинская конференция, запланированная на ближайшее воскресенье.

Улетел, но обещал

Ливия всегда приносит что-нибудь новое, сказал еще в IV веке до нашей эры Аристотель*. В три часа ночи Falcon 900 фельдмаршала Халифы Хафтара покинул российское воздушное пространство - 76-летний военачальник так и не подписал московский договор об урегулировании.

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Почти восемь часов переговоров в особняке МИД РФ при посредничестве российского и турецкого министров иностранных дел и обороны ясности переговорам Тобрука и Триполи не добавили. Судьба соглашения до сих пор остается в подвешенном состоянии, поскольку оно пока завизировано лишь одной стороной - вечером 13 января свои подписи под ним оставили премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и председатель Госсовета Ливии Хамид аль-Мишри.

Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар и прибывший с ним председатель палаты депутатов в Тобруке Акила Салех взяли паузу. Сначала российский МИД сообщил о том, что делегаты попросили время до утра 14 января. Однако позднее в Минобороны РФ пояснили: Хафтар взял еще двое суток на раздумья - ему необходимо обсудить положения московского документа с лидерами племен востока Ливии.

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Как пишет Al Arabia, фельдмаршал настаивал, чтобы в договор внесли пункт об уходе турецких войск из страны, однако сам отвести войска с занятых позиций у Триполи отказался. Турецкие сайты 14 января писали, что ЛНА начала стягивать войска к столице, но дальнейшего продолжения эта история не получила - режим перемирия, установленный в Ливии по российско-турецкому проекту с полуночи 12 января, продолжил действовать.

Из Москвы борт Хафтара полетел в Иорданию - в Аммане фельдмаршал встретился с королем Абдаллой II. Последний наряду с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Францией также поддерживает Тобрук.

Примечательно, что борт летел в Хашимитское королевство, не заходя в турецкое воздушное пространство - Анкара считается главным союзником Триполи, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 января обещал "преподать урок Хафтару, если он атакует ПНС". Фельдмаршал, видимо, решил не рисковать и на лекцию от турецкого лидера лишний раз напрашиваться не стал.

14 января в кабмине ФРГ сообщили, что пригласили в Берлин на воскресную конференцию обоих ливийских руководителей плюс США, Россию, Великобританию, Турцию, Египет, ООН и ЕС. Москву на переговорах, вероятнее всего, представит президент РФ Владимир Путин.

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Эрдоган, видимо, руководствуясь принципом "гулять так гулять", предложил подключить к процессу Тунис и Катар. Тем самым он пригласил к столу еще две страны, поддерживающие ПНС и "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ). Однако это предложение ФРГ пока проигнорировала. Во многом потому, что если к переговорам присоединятся эти две страны, то Хафтар не оставит подобный шаг без ответа - он подключит к процессу ОАЭ и Саудовскую Аравию. И дальше по принципу домино.

Сдержите семеро

Пока неясно, что Хафтар сделает в ближайшие дни, но совершенно очевидно: он все еще считает военное решение наилучшим вариантом, пояснил "Известиям" научный сотрудник Итальянского института международной политики (ISPI) Маттео Коломбо.

- Сейчас фельдмаршал, возможно, ищет предлог для возобновления военного продвижения к Триполи, но он все еще далек от захвата города и его эффективного контроля. Хафтар думает: если переговоры не удовлетворят его интересам, он всегда может попытаться взять столицу силой. На это его наталкивает недавний военный успех - 6 января ЛНА захватила порт Сирт, - напомнил эксперт.

Он также отметил: наихудший сценарий - тяжелые бои на улицах столицы, которые могут привести к краху всей инфраструктуры западной Ливии. При таком развитии событий государственные учреждения не смогут распределять прибыль от нефтяной ренты, а это значит, что все жители региона останутся без соцобеспечения и зарплат.

Кроме того, по меньшей мере 1,2 млн граждан Триполи и его окрестностей будут вовлечены в тяжелую борьбу. Это та гуманитарная катастрофа, которую московская встреча и пыталась предотвратить, подчеркнул эксперт.

- Важно, чтобы международные сторонники Хафтара убедили его: единственное возможное решение для Ливии - дипломатическое, независимо от политических разногласий. Поэтому турецко-российская инициатива идет в правильном направлении, - признал Маттео Коломбо.

Фельдмаршал уже использовал режим прекращения огня для усиления существующих позиций на фронте, считает аналитик Европейского совета по международным отношениям Тарек Мегериси.

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- Я ожидаю, что артиллерийские атаки и тяжелые бомбардировки Триполи и других позиций в качестве демонстрации силы в ближайшее время возобновятся. Помогают ему в этом ОАЭ, которые 14 января поставили в Бенгази дополнительную партию вооружения, - рассказал "Известиям" эксперт.

Не пиастры, а мигранты

Воронка конфликта Хафтара и Сарраджа уже втянула в себя все региональные державы, включая ближайших соседей, а также монархии Залива, Германию и Россию. 13 января президент РФ Владимир Путин обсудил Ливию во время телефонной беседы с премьером Индии Нарендрой Моди, а 14 января премьер ПНС прибыл в Стамбул, где встретился с послом США - противостояние действительно обрело общемировой масштаб.

Однако медиаторами конфликта, пользующимися одинаковым доверием как запада, так и востока, могут стать лишь единицы. Италия попыталась усадить двух лидеров за стол переговоров 8 января, но потерпела фиаско, Москва и Турция смогли удержать Хафтара и Сарраджа в одном здании восемь часов, но дальше дело не пошло. Ждет ли успех Германию, которая пока не выражала открытую поддержку ни одной из сторон, станет ясно 19 января.

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- Даже если Триполи и Тобрук, но в данном случае именно последний, в итоге согласятся подписать московский или берлинский документ, ожидать, что все быстро разрешится на земле, не стоит. В Ливии ситуация очень сложная, не менее сложная, чем в Сирии, - рассказал "Известиям" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

При этом он призвал не рассматривать Ливию исключительно как противостояние двух центров силы. Это, по словам эксперта, в первую очередь битва за ключи от Восточного Средиземноморья, за контроль над грузовыми и миграционными потоками. Этим и объясняется внимание к ливийскому конфликту европейцев - Франции, Италии, Германии и Великобритании - наиболее заинтересованных в сокращении потока беженцев

Скорее всего, окончательный ответ Хафтар даст уже в это воскресенье в Берлине, хотя сам фельдмаршал еще не подтвердил, что приедет в столицу ФРГ.

* Аристотель. "История животных".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579039500
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