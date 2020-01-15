Хафтар жжот. Ливийский фельдмаршал не сдался в Москве и решил дойти до Берлина, - "Къ"

08:52 15.01.2020 Ливийский фельдмаршал не сдался в Москве и решил повоевать еще неделю - до Берлина



Москва не теряет надежды добиться прогресса в урегулировании конфликта в Ливии до запланированной на 19 января международной конференции в Берлине. Речь идет о российско-турецкой инициативе по прекращению огня, соглашение о котором не продержалось и недели. Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар начал очередное наступление на Триполи сразу после возвращения из Москвы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он сделал свою часть работы и теперь все в руках команды Владимира Путина. С чувством выполненного долга господин Эрдоган объявил о своей поездке в Берлин. А вот вопрос о представительстве России на конференции пока подвис в воздухе.



"Мы выполнили свой долг, остальное - долг Путина и его команды",- заявил 14 января президент Эрдоган, комментируя итоги прошедших накануне в Москве межливийских переговоров. Напомним, что в понедельник в Доме приемов МИД РФ собрались представители обеих сторон ливийского конфликта - возглавляющий сидящее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, чьи силы в апреле прошлого года начали наступление на столицу под предлогом борьбы с терроризмом. На помощь Триполи пришла Турция: президент Эрдоган аргументировал намерение отправить в Ливию своих военных тем, что на стороне Халифы Хафтара воюют российские и суданские наемники. Конфликт в Ливии приобретал все больший международный масштаб.

Неожиданно на прошлой неделе президенты Турции и России на переговорах в Стамбуле выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии. Обе стороны конфликта, хоть и не без трудностей, согласились с этой идеей. Планировалось, что условия соглашения ливийцы подпишут в Москве при участии российских и турецких посредников. Однако в результате восьмичасовых переговоров документ подписали только представители ПНС, которых опекает Турция, тогда как фельдмаршал Хафтар, считающий своим "другом" Россию, взял время на раздумье до утра. По крайней мере, так пояснил ситуацию сразу после завершения переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров.



По данным дипломатических источников "Ъ", планировалось, что работа будет продолжаться всю ночь, но командующий ЛНА покинул Москву.



Сразу после этого появились сообщения о возобновлении столкновений в районе Триполи. Представители ЛНА заявили, что собираются добиться "полного освобождения столицы от террористов".



Тем не менее, по словам Сергея Лаврова, работа с обеими сторонами конфликта будет продолжена. При этом его комментарий ситуации, прозвучавший из Шри-Ланки (см. материал на этой полосе), выглядел так, как будто бы министр полностью разочаровался в ливийцах. "Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью",- заявил он. Министр подчеркнул, что политический процесс в Сирии удалось начать "благодаря ответственному отношению всех сирийских сторон при поддержке внешних игроков". "Мы работаем в эти дни ровно над тем, чтобы все ливийские стороны проявили такую же ответственность за судьбу своей страны",- добавил глава МИДа.



В то же время Министерство обороны РФ, которое последние несколько лет тесно контактировало с Халифой Хафтаром, заявило: на самом деле фельдмаршал не отказывался от подписания соглашения о прекращении огня, а напротив, "положительно воспринял итоговое заявление". Просто он попросил "двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен", но в целом обе противоборствующие стороны выразили готовность к бессрочному прекращению боевых действий - так пояснили ситуацию в российском военном ведомстве. Вопросы о том, как далеко продвинутся силы Хафтара за два дня раздумий и хватит ли сдержанности у его противника, в Минобороны решили не комментировать. Зато фельдмаршалу пригрозил президент Эрдоган. "Если путчист Хафтар продолжит действовать против законного ливийского правительства и наших братьев, то мы, не раздумывая, преподадим ему урок, который он заслуживает",- заявил 14 января турецкий лидер. Одновременно с этим он пообещал принять участие в конференции по Ливии в Берлине и вместе с другими ее участниками дать оценку последним событиям.



14 января Германия официально подтвердила, что конференция состоится 19 января и на нее приглашены как Файез Саррадж, так и Халифа Хафтар. По данным правительства ФРГ, в мероприятии примут участие представители России, США, КНР, Великобритании, Италии, Франции, Турции, Египта, Алжира, ОАЭ, Конго, Африканского союза, ЕС, ООН и Лиги арабских государств. Об уровне представительства всех участников конференции пока неизвестно, хотя изначально предполагалось, что в Берлин приедут главы государств и правительств. В Москве на вечер вторника пока не дали официального ответа, кто будет представлять Россию. В последней международной конференции по Ливии, состоявшейся в ноябре 2018 года в Палермо, принимал участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Напомним, что в 2011 году он занимал пост президента РФ и не дал добро на применение права вето при голосовании в Совбезе ООН о создании бесполетной зоны над Ливией, что в итоге привело к свержению режима Муаммара Каддафи при поддержке международной коалиции. Еще тогда это вызвало публичную критику Дмитрия Медведева со стороны Владимира Путина.

Однако теперь в качестве гаранта примирения в Ливии организаторам конференции нужен Владимир Путин. Судя по заявлениям, которые звучат в последние дни из Германии, там рассматривают межливийские переговоры в Москве как первый шаг к успеху своего мероприятия.

Источник "Ъ" в МИД ФРГ сказал, что в Берлине очень надеются на участие российского президента. Источник "Ъ", близкий к Кремлю, подтвердил, что Москва рассматривает такую возможность.



По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, в Берлине будет рассмотрен и "если удастся, принят" документ, который позволит гарантировать прекращение огня и начало политического процесса под эгидой ООН.

Посольство ФРГ в Триполи было временно закрыто по соображениям безопасности еще в 2016 году. Всем гражданам Германии на сайте внешнеполитического ведомства рекомендуют покинуть страну, если они не сделали этого ранее. Тем не менее власти Германии крайне заинтересованы в урегулировании в стране, через Средиземное море граничащей с Евросоюзом. Не столько из-за потока беженцев из самой Ливии: он невелик и, в отличие, например, от России, Ливия не входит даже в десятку стран-лидеров по числу запросов на получение убежища в Германии. Однако в течение многих лет через Ливию сотни тысяч беженцев из Африки и с Ближнего Востока с наступлением теплого сезона стремились уплыть в Европу - и прежде всего, в ФРГ.



Как Москва попыталась урегулировать ливийский конфликт

Интерес Берлина к ливийскому урегулированию во многом связан и с тем, что именно на германское председательство в Совбезе ООН пришлось начало наступления сил Халифы Хафтара на Триполи. Еще тогда Германия пыталась вместе с представителями ООН поднять вопрос о нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию. В этом, в частности, подозревают ОАЭ, Египет, Францию, Россию. Очевидно, что дискуссия в Совбезе ООН ни к чему бы не привела. Берлин сосредоточился на политическом процессе и решил оказать поддержку усилиям спецпосланника генсека ООН по Ливии Гасана Саляме. О намерении провести международные консультации по урегулированию в Ливии в Германии объявили еще осенью. 17 сентября в столице ФРГ прошла первая встреча в рамках "Берлинского процесса", где РФ была представлена на уровне замминистра иностранных дел.

Марианна Беленькая, Галина Дудина, Елена Черненко



Газета "Коммерсантъ" №5 от 15.01.2020, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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