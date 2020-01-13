Ливия от Сирии недалеко падает. Репортаж А.Колесникова с переговоров Путин-Меркель

09:02 15.01.2020 Ливия от Сирии недалеко падает

Как Владимир Путин и Ангела Меркель в Москве за мир во всем мире боролись



11 января президент России Владимир Путин встретился в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель, которую, как выяснилось, больше интересует не тяжкая судьба "Северного потока-2", а урегулирование в Ливии. О геополитических амбициях уходящего канцлера Германии и никуда не уходящего президента России - также остающийся на своем посту специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в Москве заинтересовала прежде всего, казалось, немецких журналистов. Их была, как говорится, тьма-тьмущая. Возможно, впрочем, в происходящем их заинтересовала в основном постновогодняя Москва, о которой по всем признакам наслышана Европа, на фоне дополнительно иллюминированной (хотя, казалось бы, зачем же еще), а значит, тем более новой Москвы автоматически оказавшаяся сразу вся без исключения старой. И вот они, может быть, приехали посмотреть, насколько слухи соответствуют действительности. И даже если немецкие журналисты просто прошли окраиной Красной площади к Спасским воротам Кремля, они вынуждены были, без сомнения, согласиться, что действительность даже и шире слухов - хотя бы потому, что у нас праздник и 11 января в разгаре, и вообще грозит стать вечным, а у них считай что и не было ничего и тем более не будет.



Так или иначе, но все это было то, о чем немецкие журналисты говорили в оказавшемся сразу очень тесном пресс-центре на первом этаже Первого корпуса Кремля, сравнивали московский Новый год с мюнхенским Октоберфестом (не буду врать, не в пользу последнего, но и не во вред) и говорили без преувеличения восторженно, из чего следовало сделать закономерный вывод, что праздников (а на самом деле просто хорошей подсветки) им в жизни явно не хватает.



И главное, они все прибывали и прибывали. Один из них рассказал мне, что чем ближе к концу Ангелы Меркель (на посту канцлера), тем больше интерес к ней у соотечественников и журналистов. И главное, что она до сих пор ходит сама в магазин, так что, когда оставит наконец свой пост, что-то в ее жизни останется как было.

Ангела Меркель оказалась предсказуемо пунктуальной и встретила Владимира Путина приветливой вроде бы полуулыбкой. Интересной была его реакция. Он вошел в кабинет без тени улыбки на лице, внимательно смотрел на коллегу, приближаясь к ней, и, только увидев, что она начала улыбаться, хоть и протокольно, сам мгновенно посветлел лицом.



То есть уверенности в том, как фрау Меркель встретит его, у Владимира Путина не было никакой, и это его заботило.

При этом Владимир Путин не захватил с собой букет для коллеги, и это тоже обращало на себя внимание: последний раз, когда они встречались в Сочи, такой букет фигурировал и потом долго обсуждался в Германии - многие сочли, что в таком обращении с канцлером было слишком много личного.



Сев в кресло, президент России дал понять, что встреча случилась по его инициативе:

- Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для обсуждения всех вопросов - есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточим сегодня основное наше внимание…

Так как были разговоры о том, что встреча носит экстренный характер, я спросил у стоявшего рядом министра иностранных дел России Сергея Лаврова, так ли это.

- Да нет,- пожал он плечами,- еще до Нового года договорились.

То есть все-таки более или менее экстренный.

Тут к нему подошел моложавый худощавый мужчина и молча обнялся.

- Министр иностранных дел Германии,- негромко уточнил Сергей Лавров, не оправдываясь.

Ангела Меркель в это время благодарила Владимира Путина за то, что тот позвал ее:

- Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда уверена в том, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге.

Фрау канцлер первый раз пользовалась такой фразой, особенно ценной в условиях экономических санкций, и употребила ее с чувством. Было очевидно, что она нравится самой Ангеле Меркель. И потом она еще повторяла ее, и снова с чувством. И еще повторит.

Переговоры не были формальными и продолжались дольше трех часов в узком и расширенном составах (и сюда еще был включен обед). И даже когда все уже собрались в гостиной, где всегда проходят пресс-конференции (когда они проходят в первом корпусе), то ждали еще не меньше часа. То есть они сами думали, что вот-вот закончат (и дали, значит, сигнал, что можно готовиться к пресс-конференции), а тем не менее все не находили в себе сил расстаться.

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На пресс-конференцию Ангела Меркель пришла с листками бумаги, исчерканными и поправленными ручкой настолько, что печатных букв почти не было видно. То есть предварительные ее представления о том, чем может закончиться эта встреча, сильно изменились.

- В ходе переговоров,- рассказал российский президент,- мы затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет.

Он имел в виду, что Россия выполнила то, о чем договаривались, когда решали, как быть с "Северным потоком-2". Вообще, тема газопровода для Владимира Путина была по всем признакам именно той, из-за которой он предложил немецкому канцлеру встретиться в Москве. Что-то ведь с этим надо было делать. И сейчас российский президент без сомнения рассчитывал по крайней мере на слова поддержки проекта. Коллега должна была произнести их. В конце концов она ведь тоже в этой игре сделала все ставки, и давно (с другой стороны, терять-то ей уже нечего). И ни одна, правда, до сих пор еще не сыграла.

Впрочем, Ангела Меркель имела уже право остаться в памяти народной, германской, Той, Которая Сказала Нет Этому (в данном случае Трампу), а это же вроде редкость в европейской политике.

Выяснилось, впрочем, что саму Ангелу Меркель интересует, может быть, даже в первую очередь, тема урегулирования в Ливии. И это же понятно: чем ближе к финалу, тем все более не с кем поговорить и ей, а поговорить, видимо, хочется все больше. Ну и бытовую, так сказать, для Германии тему мигрантов, которых постоянно шлет в страну ливийский конфликт, нельзя было игнорировать.

Первым про Ливию упомянул Владимир Путин, который и в самом деле занимается ею очень активно (видимо, до сих пор не может себе простить, что, будучи премьером, не вмешался в историю с Муаммаром Каддафи, а то ведь тот и жив мог быть сейчас, и даже здоров, как, не побоюсь этого слова, Башар Асад), прежде всего вместе с реальным игроком на этом поле Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- Важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и правительством национального согласия господина Сарраджа,- заявил президент России (то есть легитимизировать прежде всего маршала Хафтара.- А. К.),- установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью - преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов. Именно на достижение этих целей направлено принятое нами на днях с президентом Турции совместное заявление с призывом к противоборствующим сторонам в Ливии прекратить боевые действия начиная с 0:00 часов завтрашнего дня. Я о работе в Стамбуле подробно проинформировал федерального канцлера.

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Это была сейчас более чем живая и настоящая мировая политика: речь в конце концов шла об активных боевых действиях на Ближнем Востоке, а точнее, об их прекращении в результате переговоров внешних сил, и господин Путин, по всей видимости, переключил внимание с Сирии (пока та уже успокаивается, к тому же небезнадзорна: только что оттуда) на Ливию (которую можно попытаться наконец успокоить). И что там еще остается: Ирак?.. Так ведь вроде и там начались оптимистичные процессы… Ну а Израиль с Палестиной по определению незамиримы, да от этого никто активно и не страдает, в конце концов… Но и до них так или иначе дойдут руки в начале третьей декады января-то…

Госпожу Меркель очень все-таки интересовала тема Ливии. Вплоть до того, что она хочет провести в Берлине международную конференцию по Ливии - и не этим ли запомниться?

- Чтобы берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств, а главное - ее решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами,- произнес господин Путин.

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Было упомянуто и про Иран, где чужая война не состоялась, а значит, снова можно и про него тоже несколько своих добрых слов сказать:

- Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный, независимый от доллара финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном. Нужно, чтобы институт для торговых обменов INSTEX в конечном итоге все-таки начал работать! - сообщил президент России.

- На самом деле мы можем утверждать,- рассказала Ангела Меркель,- что, несмотря на некоторые сложности, например, что касается санкций в связи с Украиной, у нас очень интенсивные экономические взаимодействия… Это очень продуктивно!

Она таким образом очертила круг приоритетных взаимодействий России и Германии.

- Мы также говорили о проекте "Северный поток", конечно же,- не стала скрывать она.- Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимирован. Нам необходимо довести его до конца. И отрадно то, что была достигнута очень хорошая договоренность на следующие пять лет в области транзита газа через Украину.

В конце концов, это была договоренность, на которой она настаивала больше других: это давало ей, видимо, моральное право настаивать на "Северном потоке-2".

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Но по-настоящему ее интересовала Ливия:

- Я думаю, между турецким президентом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным состоялась очень продуктивная встреча в Стамбуле. В рамках этой встречи ведется работа по прекращению огня. Это может стать шагом в рамках берлинского процесса между пятью странами, которые имеют право вето в Совбезе ООН. С другими странами разработан определенный документ на высоком уровне.

То есть она не переоценивала инициативу о прекращении огня: в конце концов, это была не ее инициатива. Но как шаг в направлении глобального берлинского процесса - вполне.

- Сейчас,- продолжила она,- мы можем приглашать участников на конференцию в Берлин под эгидой ООН. Генеральный секретарь ООН Гутерриш, спецпосланник ООН Саляме несут главную ответственность за этот процесс. В конце концов, должна быть предоставлена ливийским сторонам возможность иметь суверенную страну! - не выдержала наконец фрау Меркель, предварительно заглянув в свои бумаги.- Мы не собираемся вмешиваться в суверенитет, и поэтому сейчас стороны конфликта в Ливии, господин Саррадж и господин Хафтар, тоже будут вовлечены в решение этих вопросов. Мы надеемся, что усилия российской стороны, усилия турецкой стороны увенчаются успехом, и мы уже в скором времени будем приглашать участников на конференцию в Берлине.

Первый вопрос от немецких журналистов опять был о Ливии. Но он не имел отношения к фрау Меркель:

- Турецкий президент несколько дней назад говорил о том, что в Ливии находятся 2 тыс. так называемых наемников военной компании Вагнера (немецкий журналист именно склонял это слово как фамилию, для него это была прежде всего немецкая фамилия, а не название ЧВК. Какой-то Вагнер, по их представлению, орудует в Ливии от имени российского правительства.- А. К.). Это частная военная российская компания Вагнера! Вопрос вам, президент Путин. Вы можете подтвердить это количество? Если не можете подтвердить, сколько российских наемников от компании Вагнера находится в Ливии?

- Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают,- сообщил Владимир Путин.

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То есть он не стал отрицать, что эти люди там есть или по крайней мере могут быть. Впрочем, странно было представлять их неуправляемыми людьми. Однако и признаваться сейчас в том, что они-то и есть одни из самых управляемых на свете, было бы еще более странно.

Корреспондент "Интерфакса" Павел Минаков задал бескомпромиссный вопрос, казалось, просто в лоб, а точнее в два лба:

- Владимир Владимирович, про "Северный поток" нельзя не спросить. Мы в условиях санкций сами сможем его построить? Если да, то в какие сроки? И этот же вопрос фрау Меркель! Берлин собирается как-то помогать России строить "Северный поток" и, например, ставить вопрос перед Вашингтоном об отмене санкций в отношении этого проекта хотя бы потому, что урегулирован вопрос о транзите газа через Украину?

Президент России сообщил новость:

- Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках - это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев.

Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает.

С одной стороны, Владимир Путин назвал очень конкретные сроки, а с другой - пусть лучше все потом удивятся, что это на самом деле случилось гораздо раньше, а пока немного расслабятся.

- При всех политических вопросах эти политические дискуссии, конечно, ведутся везде. В первую очередь это экономический проект, о котором здесь идет речь, и поэтому мы считаем, это правильный проект,- подтвердила себя саму Ангела Меркель.- Участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать этот проект.

В какой-то момент она показалась даже рискованной:

- Думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции. Российский президент говорил о том, что будет определенная задержка, но проект будет реализован. Я здесь хочу еще раз подчеркнуть: несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь! Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это и делали в прошлом.

То есть помогать России достраивать "Северный поток-2" и идти против санкций Германия, между прочим, не собирается.

И в очередной раз от немецких журналистов прозвучал вопрос о Ливии, теперь уж точно обращенный к Ангеле Меркель (и уж сюрпризом он для нее не стал, она, конечно, хотела, чтобы он прозвучал):

- Если можно, я продолжу тему Ливии, она очень важная сейчас. Госпожа канцлер упомянула, что нас ждет большая конференция в Берлине по Ливии. Какие вы видите перед ней цели, какие задачи, каких результатов вы от нее ждете, может быть, задачи-максимум, которые вы перед собой ставите?

У Владимира Путина журналист поинтересовался, по-моему, из вежливости, ждет ли тот, что перемирие в Ливии и правда заработает.

- Что касается ситуации в целом,- предположил российский президент,- то, надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там идет война, мы и так видим (немецкий журналист сомневался, что это можно назвать войной.- А. К.), так называемые боевые действия с малой интенсивностью… Но это же боевые действия, людей убивают! Это факт. Очень бы хотелось избежать крупномасштабных боевых действий… Что касается межсирийского конфликта (Владимир Путин, видимо, оговорился, речь шла о межливийском.- А. К.) и возможных путей урегулирования, то я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов… через пять часов… как мы и призвали с президентом Турции господином Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия. Затем мы хотели бы провести с ними дополнительные консультации.

Между тем перемирие, как известно, заработало, а по поводу дополнительных консультаций есть информация, что уже в понедельник они могут начаться в Москве (а не в Берлине) на уровне сначала замминистров иностранных дел России и Турции и заинтересованных ливийских руководителей.

Ангела Меркель рассказывала по понятным причинам про свою не состоявшуюся пока конференцию в Берлине и претендовала на свою эксклюзивную роль в глобальном процессе:

- Просто надо избегать того, чтобы слишком много стран извне хотели повлиять на ситуацию в Ливии!

И ведь никто не может запретить ей претендовать.

А главное, не хочет.



Газета "Коммерсантъ" №3 от 13.01.2020, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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