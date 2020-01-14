Позор возмездия. Убийство Сулеймани и его последствия, - Берджан Тутар

09:12 15.01.2020

Sabah, Турция



По мнению автора, вопрос, как иранские военные могли не отличить пассажирский самолет от американской ракеты "Томагавк", носит скорее риторический характер. Как стратегия возмездия, о которой Иран со всей помпезностью объявил на весь мир, обернулся настоящим позором для этой ближневосточной страны, читайте в статье.



Новые сцены 41-летнего спектакля, который разыгрывается между США и Ираном с 1979 года, в течение последних двух недель превратились в глобальную комедию со всех точек зрения.

Ссора двух актеров, которым гораздо эффектнее удается лаять, чем кусать друг друга, всегда вызывает большой интерес у мира. Но и в последнем кризисе, как мы видим, расплачиваться за "конфликт" между двумя странами снова приходится третьим сторонам и ни в чем не повинному гражданскому населению.

Так, в качестве фронта и проигравшей стороны в схватке двух стран был выбран Ирак.



Как известно, первый акт новой комедии, представляемой на сцене США и Ираном, начался со штурма проиранскими боевиками "Хашди Шаби" американского посольства в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Далее последовало покушение, совершенное США 3 января на командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани (Qasem Soleimani) и девять сопровождавших его лиц.

После атаки, которая была уподоблена чуть ли не "терактам 11 сентября" для Ирана, практически все официальные лица Тегерана, прежде всего религиозный лидер Али Хаменеи, бросились клясться отомстить. И ожидаемая атака возмездия произошла утром 8 января.

Ракеты, выпущенные из Ирана, нанесли удар по двум военным базам США в Ираке. В заявлениях Тегерана сообщалось о гибели 80 американских военнослужащих.



Игра уже велась в открытую. На следующий день президент США Дональд Трамп предстал перед камерами и, словно издеваясь над миром, призвал Иран сесть за стол переговоров.



Трамп заявил, что в результате атаки Ирана США не понесли человеческих потерь, был нанесен лишь незначительный материальный ущерб, потому что благодаря системе раннего предупреждения были приняты все необходимые меры.

Позже мы узнали, что той "системой раннего предупреждения", о которой говорил Трамп, был Ирак, проинформировавший США о готовящейся атаке. Иными словами, Иран сообщил иракской администрации, а Ирак - США.

Однако 8 января, когда совершалась атака на американские базы в Ираке, мировая общественность сосредоточилась и на упавшем в Тегеране украинском пассажирском самолете, на борту которого находилось 176 человек, в том числе 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, десять шведов, четверо афганцев, трое немцев и трое британцев. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

В этой трагедии Иран обвинял США, а США обвиняли Иран. Но спустя три дня Тегеран сделал признание и заявил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой по ошибке.

Самое печальное, что Иран сказал: "Мы приняли пассажирский самолет за ракету "Томагавк" американского производства".



Так мы узнали, что системы противовоздушной обороны Ирана, бросающего вызов США и миру, не могут отличить ракету "Томагавк" длиной 6,25 метра и гигантский пассажирский самолет Boeing 737-800, длина которого составляет 40 метров, а размах крыла - 35 метров.

Извинения иранской администрации не только не оправдали ее вину, но, кажется, еще более усугубили ситуацию. Стратегия возмездия, о которой помпезно объявлялось, обернулась настоящим позором. Тегеранское руководство стало предметом насмешек на весь мир.



В результате атаки на американские базы ни один военнослужащий США не пострадал. Помимо 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту украинского самолета, во время церемонии похорон Касема Сулеймани погибло 50 иранцев. Таким образом, мы имеем дело с позором возмездия, в результате которого гибнут все, кроме американцев. И, судя по всему, трагедия Ирана, с которым США играют в кошки-мышки, в дальнейшем станет еще глубже.



14.01.2020



Берджан Тутар (Bercan Tutar)



Sabah (Турция):