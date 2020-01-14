Вместо советской гостиницы "Интурист" в Самарканде построят новый четырехзвездочный отель

11:34 15.01.2020

Заброшенная гостиница "Интурист" в Самарканде будет снесена. На ее территории построят новый четырехзвездочный отель, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Гостиница не работает более десяти лет. Участок земли, на котором она расположена, будет отдан под строительство туристического комплекса. Согласно Инвестиционной программе на 2020-2022 годы, утвержденной 9 января Шавкатом Мирзиеевым, новый отель на 212 номеров должен быть построен в 2021 году.



Работы будет вести компания Qorako’l Stroy Engineering. Она инвестирует в проект 20 миллионов долларов, причем 12 миллионов будут вложены в текущем году.



Анора Исмаилова