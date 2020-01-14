КазКНБ задержан действующий аким Павлодарской области Бакауов

19:26 15.01.2020

Появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова,



Задержан также его помощник и один из заместителей акима области.

В настоящее время он находится на допросе в здании ДКНБ Павлодарской области.

Информированный источник zakon.kz, сообщил, что появившаяся информация о том, что его якобы увезли в наручниках, не соответствует действительности. Пока речь идет просто о том, что его вызвали на допрос.

Булат Бакауов занимает должность акима Павлодарской области с марта 2016 года. До этого был акимом Павлодара – в 2014-2016 годах. Ранее занимал должности акима города Аксу и Качирского района Павлодарской области.