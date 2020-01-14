КазНовоЯз. Чиновники забыли сказать Токаеву, что у него нет полномочий принимать алфавит

20:52 15.01.2020

Языковые страсти

Д.Ашимбаев: Никто, похоже, не информировал главу государства, что у него нет полномочий принимать алфавит



31 декабря правительство утвердило Государственную программу по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы, цель которой, как указано, является "ведение гармоничной языковой политики, направленной на модернизацию казахского языка на основе латинографического алфавита, дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала, обеспечивая полноценную деятельность казахского языка как государственного языка".

На реализацию программы будут выделены 16,989 млрд. тенге.

При этом, как все хорошо слышали, глава государства подверг критике принятый вариант латинского алфавита и велел его доработать. Руководство Национального научно-практического центра "Тіл-Қазына" уже уточнило, что у них есть уже 8 вариантов.



Первый вариант нового алфавита был утвержден указом Нурсултана Назарбаева "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" 26 октября 2017 года. Уже 19 февраля 2018 года в связи с обрушившейся волной критики Назарбаев внес изменения в октябрьский указ, утвердив новый алфавит казахского языка.

При этом никто, похоже, не информировал главу государства, что у него нет полномочий принимать алфавит. Ни в Конституции, ни в конституционном законе о президенте, ни в законе о языках такой право за президентом не было закреплено. Если бы уровень правовой культуры был бы немного больше, то новый алфавит можно было бы принять законом или наделить президента соответствующим правом. Но - подчеркну - никто об этом не подумал. А если и подумал, то не захотел этим вопросом заниматься.



Так что до сих пор действующим является закон КазССР от 10 ноября 1940 года "О переходе казахской письменности с латинизированного на новый алфавит на основе русской графики".

К тому же, для казахов, проживающих за пределами Республики Казахстан, данный указ никакой правовой силы не имеет. Политически, если бы решение о смене алфавита было принято на Всемирном курултае казахов, оно имело было бы большую правовую силу.

Таким образом, реформа алфавита, точнее то, что за нее пытаются выдать, - это "косяки" не только филологов, но и юристов.



Возможно, что целью всех этих телодвижений (судя по отсутствию результата) является вовсе не решение языкового вопроса. Такие мысли особенно часто приходят в голову, изучая движения бюджетных потоков. Так, в 2018 г. по бюджетной программе "Предоставление услуг в сфере развития государственного языка и других языков народа Казахстана" было выделено 898,6 млн. тенге, в 2019 г. - 699,4 млн., в 2020 г. - 988,1 млн. А еще на кону целых 17 млрд. тенге. И ведь все прекрасно понимают, кому пойдут эти средства и какой результат можно будет ожидать...



Данияр Ашимбаев