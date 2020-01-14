В Казе упразднили "Музей мира и согласия". Остатки имущества сбагрили в "Центр Назарбаева"

20:56 15.01.2020

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №994

О ликвидации республиканского государственного казенного предприятия "Музей мира и согласия" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан



В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать республиканское государственное казенное предприятия "Музей мира и согласия" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее – предприятие).

2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке передать имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в оплату размещаемых акций некоммерческого акционерного общества "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".

3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из пунктов 1 и 2 настоящего постановления.

4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года №1003 "Вопросы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., №58, ст. 550):

в Положении о Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и спорта Республики Казахстан:

строку, порядковый номер 67, исключить;

2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1078 "Об утверждении перечня особо важных объектов государственной собственности, защищаемых государственной противопожарной службой от пожаров" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., №64, ст. 581):

в перечне особо важных объектов государственной собственности, защищаемых государственной противопожарной службой от пожаров, утвержденном указанным постановлением:

строку, порядковый номер 13, исключить.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.



Премьер-Министр

Республики Казахстан

А. Мамин