 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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National Interest: почему США могут проиграть в новой холодной войне?
21:04 15.01.2020

Чтобы выиграть новую холодную войну, Соединенные Штаты должны использовать свое технологическое превосходство в частном секторе. Однако победа невозможна, если Пентагон и впредь будет опираться на устаревшие, неуклюжие и контрпродуктивные процессы.

Вскоре после объявления о том, что Джордж Буш - младший выдвинется от Республиканской партии, чтобы претендовать на пост президента США, тогдашний президент США Билл Клинтон столкнулся с критикой за слишком мягкий подход к Китаю. Клинтон "допустил ошибку", назвав Китай стратегическим партнером, заявил Буш-младший, добавив, что Китай является "стратегическим конкурентом" США. Россия также не скрывает своих глобальных амбиций. И Пекин, и Москва инвестируют средства в развитие новых технологий. В 2007 году Китай удивил Пентагон успешным испытанием противоспутникового оружия, и американские стратеги все больше обеспокоены возможностями России и появлением китайского гиперзвукового оружия. Военные отрасли обеих стран превратились в главных конкурентов США и в некоторых сферах угрожают превзойти возможности Вашингтона, пишет сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для издания The National Interest.

Независимо от того, нравится ли это политикам или нет, Соединенные Штаты не только вовлечены в новую холодную войну и гонку вооружений, но и могут столкнуться с новым обстоятельством, когда дефицит способностей США станет невозможно игнорировать.
Чтобы добиться успеха в этих новых условиях, Соединенные Штаты должны поощрять оборонные инновации, укреплять возможности промышленного производства и избегать любых действий, которые вытесняют производственные возможности за рубеж или заставляют компании вообще отказываться от участия в оборонном секторе. Увы, система, которая существует сейчас, делает все как раз наоборот.

Сделано в США
Слишком часто оборонные контракты подписывают на основе имеющихся связей или после ожесточенной бюрократической борьбы, отодвигая на второй план способность компании произвести необходимый продукт. Действующие законы и нормативные акты, регулирующие приобретение средств защиты, являются обременительными и часто отталкивают коммерческие компании.

Процесс приобретения средств защиты должен включать в себя сочетание регулирования и надзора, которое не позволило бы задушить инновации. Инновации тонут под тяжестью регулирования. И хотя Конгресс по праву хочет контролировать ценообразование, чрезмерное регулирование приводит к обратному эффекту. Новые законы и нормативные акты только усугубят неопределенность и не позволят компаниям вступать в партнерские отношения с министерством обороны, несмотря на необходимость внедрения новых идей и технологий. Рыночные силы, а не чрезмерное регулирование, могут лучше всего снизить затраты. Наверное, есть причина, по которой частные космические предприятия теперь угрожают превзойти НАСА или, по крайней мере, предоставить весь спектр услуг при меньшей стоимости.

Конгресс и министерство обороны сами должны приспособиться к технологической отрасли, а не ждать, что технология приспособится к ним. Технологические фирмы часто имеют высокую прибыль, но они также тратят огромные средства на исследования и разработки. Например, если правительственные чиновники попытаются ограничить прибыль до 15%, фирмы воздержатся от работы с Пентагоном, а тот, кто проявит заинтересованность в получении правительственных контрактов, не сможет ввести новшества. То, что Google попал в новостные заголовки, отказавшись работать с Пентагоном и одновременно помогая Китаю, это исключение из правил. Большинством американских фирм руководят патриоты США, но одним патриотизмом сыт не будешь. Когда бюрократы ограничивают прибыль, у технических фирм возникает вопрос, следует ли им вообще заключать государственные контракты.

Правительство, конечно, должно играть определенную роль, но вместо того, чтобы заниматься микроуправлением, правительство должно обеспечить сохранение важнейших производственных мощностей в Северной Америке и защитить технологические компании и военных производителей от инвестиций иностранных конкурентов. Правительство должно больше внимание сосредоточить на расширении возможностей и технологической базы страны, а не на микроуправлении прибылью и процессах, которые лучше оставить свободному рынку. Плохое управление оборонной промышленной базой скорее сократит возможности, а не расширит их. У Соединенных Штатов больше нет права на совершение подобных ошибок. Чтобы выиграть новую холодную войну, Соединенные Штаты должны использовать свое технологическое превосходство в частном секторе. Однако победа невозможна, если Пентагон и впредь будет опираться на устаревшие, неуклюжие и контрпродуктивные процессы.
15 января 2020
Александр Белов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579111440
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